Bogdán László 70 éves

A március 8-án 70. életévét betöltő Bogdán László író, költő, lapunk főmunkatársa tiszteletére ma 18 órára a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében irodalmi estre és beszélgetésre várják az érdeklődőket. A szerzőt a csíkszeredai Székelyföld kulturális folyóirat munkatársai – Fekete Vince, György Attila, Lövétei Lázár László és Molnár Vilmos – köszöntik, beszélgetőtársaiként is, az ünnepi alkalomra született írásaikkal is. Házigazda: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. A rendezvényen bemutatják a Székelyföld márciusi lapszámát, amelyben Bogdán Lászlót köszöntő összeállítást is olvashatnak.