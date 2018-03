Megoldást keresnek a gazdák gondjaira

Tánczos Szabolcs barátosi polgármester röviden mutatta be a községet. A három településen – Barátos, Orbaitelek és Páké – 2600 hektáron gazdálkodnak a helybéliek, a lakosság közel nyolcvan százaléka érdekelt a növénytermesztésben, illetve állattenyésztésben.

Ötvös Mózes egyesületi elnök újból az összefogás szükségességét taglalta. Csak egyetértésben, összefogással, kölcsönös megbecsülés mellett vívhatják ki elismerésüket a gazdák – emelte ki. A barátosi adatokra hivatkozva – ahol tavaly négy születést, de több mint harminc elhalálozást jegyeztek – azt is elmondta, ha haladni akarnak, a szaporulatra is oda kell figyelni, másképp nem lesz, aki továbbvigye a gazdálkodást.

Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője a legeltetési üzemtervek fontosságát emelte ki. Jövő tavaszig kész kell lenniük a községszintű üzemterveknek, ezek hiányában nem lehet majd támogatásokat igényelni – figyelmeztetett. Az igazgatóság egyik legfontosabb feladata elkészítésük, együtt a polgármesteri hivatalokkal. Mindent megtesznek, hogy senki ne veszítse el a támogatást az üzemterv hiánya miatt – ígérte.

Ismét napirendre került a jogtalan legeltetés témája. Új törvénytervezet készül, ennek értelmében csak a tulajdonos írásos beleegyezésével lesz legeltethető egy-egy terület – ismertette. A legeltetés növénytermesztők és állattenyésztők között mindig konfliktusforrás, de jóakarattal, kölcsönös tisztelettel elkerülhetők az összetűzések – hangsúlyozta.

Nicolae Radocea helyettes prefektus a trágya téli kiszórásának tilalmáról szólt. Uniós előírás, hogy téli időszakban nem szórható ki a földekre az istállótrágya. A rendelkezést azért hozták – még Románia uniós csatlakozása előtt –, mert a régebbi tagországokban télen nem fagy meg a föld, így a trágyaszórásra használt járművek kárt tesznek a termőföldeken. Nálunk más a helyzet, a fagyott földeken, legelőkön télen is károkozás nélkül lehet járművekkel járni – körvonalazta a probléma fonákját. Javasolta, átiratban kérjék a mezőgazdasági minisztériumtól az előírás megváltoztatását. Ugyanígy kell kérni továbbá a környezetvédelmi minisztériumtól a medveprobléma rendezését. Nem megengedhetőek a vadak által okozott károk, amelyek egyik oka, hogy a megyében, az eltartó-képességével szemben, három-négyszeres a medvepopuláció. Javasolta, hogy a mezőgazdasági igazgatóság mindkét ügyben hozzon létre bizottságot, amely kidolgozza a lehetséges megoldásokat, és azokat továbbítja a bukaresti illetékesekhez. A civil szervezeteknek ugyancsak hallatniuk kell hangjukat, sok esetben a tömeges fellépésnek nagyobb súlya lehet, mint az intézmények szavának – buzdította össze­fogásra a gazdákat.

Marius Popica, a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség Kovászna megyei hivatalának vezetője a mezőgazdasági támogatások igénylésének folyamatáról szólt. Idén március elseje és május 15-e között fogadják a kérvényeket. Fontos, hogy pontos legyen a területek bejelölése, így későbbi bonyodalmak kerülhetők el – figyelmeztetett. Az állattenyésztő gazdáknak kötelező módon szabványos trágyatárolókkal kell rendelkezniük. Ha nem tesznek eleget a követelménynek, elveszíthetik a támogatást. A tároló készülhet betonból vagy lehet fóliás kivitelezésű. Ha engedéllyel akar trágyatárolót építeni valaki, akkor szembe kell néznie a szabállyal, amely szerint trágyatároló csak a településtől legkevesebb 500 méteres távolságra építhető – vetette fel.

A tavalyi kifizetéseket az ütemterv szerint ejtették meg a megyében, de a Kovászna–Zágon–Bodzaforduló körzetben elmaradások vannak, ezer kérvényező még nem kapta kézhez a támogatást – ez a tavalyi berepüléses (teledetekciós) ellenőrzés következménye. A katonaságra bízták a feladatot, de az eredmények felmérésével megbízott csapatból hatvan személy kérte kedvezményes nyugdíjaztatását, így nem lehetett időben elvégezni a munkát. Igyekeznek, így hamarosan mindenki megkapja a pénzét – ismertette Popica.

Anca Popa, a megyei fajtanemesítési hivatal vezetője a húsmarha-támogatással kapcsolatban elmondta: a gazdák nem kaphatnak szubvenciót azon keverékleszármazottak (pl. pirostarka-charolais, pirostarka-angus) után, amelyek anyja tejtermelési kontrollban volt. Ezért a borjak vásárlásakor ellenőrizni kell, hogy az anyatehén volt-e kontrollban – javasolta a jelenlévőknek.

Dr. Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos az állatmozgások pontos vezetésének fontosságára hívta fel a figyelmet. A gazdaságban lévő minden állat meg kell hogy legyen jelölve, fülszámmal kell rendelkeznie. Ha csak egyetlen sertésnek nincs fülszáma, az állattenyésztési és földalapú támogatások 15 százalékát veszíti el a gazda – mutatott rá.

A gazdák a maguk részéről több problémát is ismertettek a hivatalosságokkal. Nem kérhető húsmarha-támogatás a pirostarka-kékbelga keverék fajtára – mondták. A kérdés nem ismeretlen, az történt, hogy a kékbelga húsmarhát valamilyen okból kihagyták az elismert fajták listájáról. Próbálják elérni, hogy a hibát korrigálják – hangoztatták a hivatalosságok. Szó esett a gazdák adózásáról is, felmerült a kérdés, hogy a termelői könyvek, eladási füzetek alapján nem rónak-e ki újabb adót a gazdákra, ami a jelenlegi 205-ös nyomtatvány alapján kiszámított illeték megduplázását jelenthetné? – vetették fel. Ilyen kezdeményezés egyelőre nincs, ha lesz is változás a mezőgazdasági adókat illetően, az csak a rendszabály életbelépésétől emelkedik jogerőre, nem alkalmazható visszamenőleg – kapták a választ a gazdák.

A barátosi találkozó során Ötvös Mózes díjazta a legjobb eredményeket elérő orbaiszéki gazdákat, majd a jelenlévők a házigazdák jóvoltából közös ebéden vettek részt.