Elfogták a székházrobbantókat (Kárpátalja )

„A rendőrség az ungvári KMKSZ-székház elleni mindkét támadást felderítette” – közölte az ukrán rendőrség parancsnoka.

Ismeretlenek kedden hajnalban gyújtották fel a KMKSZ központi irodáját Ungvár belvárosában, az épület jelentős részben kiégett. Személyi sérülés nem történt. Az előző, sikertelen gyújtogatási kísérlet még február 4-én történt.

Knyazjev vasárnap közölte, hogy a rendőrség operatív csoportjai egy személyt Cserkasziban, kettőt pedig Kropivnickijben fogtak el. Ugyancsak azonosították a KMKSZ-székház elleni mindkét támadás külföldi szervezőjét, aki ellen elfogató parancsot adtak ki.

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója hétfőn kijelentette, hogy a Dnyeszter Menti Köztársaság (Transznisztria) lakosa a KMKSZ ungvári székháza ellen februárban elkövetett két támadás felbujtója. Moszkal szerint a felbújtó orosz titkosszolgálati megbízást teljesített, és további magyarellenes provokációk lehetségesek a térségben.

Hivatalos honlapján hétfőn közzétett bejegyzésében Hennagyij Moszkal azt írta: „a KMKSZ-székház felgyújtásának szervezője Dnyeszter-melléki lakos, akit az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) irányított”. Megerősítette Szerhij Knyazjev ukrán országos rendőrfőparancsnok vasárnapi bejelentését, amely szerint a KMKSZ-székház elleni február 27-ei robbantásos támadást egy cserkaszi és két kropivnickiji lakos követte el, akik már őrizetben vannak. „Sajnálattal kell megállapítanom, hogy a szégyenteljes bűncselekmény végrehajtói között vannak a (kelet-ukrajnai) terrorellenes műveletben részt vett személyek is, akik engedtek a pénz csábításának” – közölte, hangsúlyozva, hogy az elkövetők nem tagjai semmilyen politikai pártnak vagy civil szervezetnek, számukra a KMKSZ-székház felgyújtása pénzkereseti lehetőség és nem ideológiai megfontolásból végrehajtott akció volt.

A megyevezető szerint más a helyzet az ugyancsak azonosított felbujtóval, aki Dnyeszter-melléki lakos, információik szerint a Dnyeszter Menti Köztársaság Nemzetbiztonsági Minisztériumának munkatársa, és a bűncselekmény elkövetése után azonnal hazamenekült. A terület jogállásából adódóan ez a személy elérhetetlen az ukrán rendvédelmi és bírósági szervek számára, de „senkinek nincs kétsége afelől, hogy a KMKSZ-székház elleni második támadás, ahogy a lengyel Falanga radikális szélsőjobboldali szervezethez tartozó két lengyel állampolgár által február 4-én elkövetett első mögött is az orosz FSZB áll” – jegyezte meg.

Hennagyij Moszkal hozzátette: tudomása van arról is, hogy az orosz titkosszolgálat megpróbált helyi aktivistákat bevonni a KMKSZ-székház elleni támadásba, s miután azok kategorikusan visszautasították a részvételt a provokációban, a végrehajtást más ukrajnai megyékben élő személyekre bízták. A kormányzó szerint a provokációk célja azonnal világos volt – az ukránok és magyarok egymás elleni uszítása. Megköszönte az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak és az országos rendőrségnek a bűncselekmény felderítését, annál is inkább, mert szerinte a második támadás végrehajtói sokkal szakszerűbben cselekedtek, mint a lengyel elkövetők.