Patthelyzet Olaszországban

A Silvio Berlusconi vezette jobboldali blokknak lesz a legtöbb képviselői helye, a pártszövetség 37 százalékot érhet el. Azonban ezen belül a 81 éves volt miniszterelnök Hajrá, Olaszország (FI) pártja kevesebb szavazattal végzett, mint a vele szövetséges szélsőséges Északi Liga, ami így a jobboldal vezető erejévé válhat. A Liga 17,5 százaléknyi szavazatot kapott szemben az FI 14 százalékával, ami nagy pofon Berlusconinak.

A parlament mindkét házában a 31 éves Luigi Di Maio vezette 5 Csillag Mozgalom (M5S) lesz a legnagyobb önálló párt a maga 32–33 százaléknyi szavazatával, de képviselői helyeinek száma elmarad majd a jobboldali blokk együttes erejétől.

A balközép választási koalíció gyenge, összesen 22–23 százalékos eredményre számíthat, benne a 19 százaléknyi voksot begyűjtő, Matteo Renzi volt miniszterelnök vezette Demokrata Párttal (PD). A PD-vel szövetségben lévő, baloldali Szabadok és Egyenlőek pártja alig több mint 3 százalékot kapott.

A választási részvétel aránya alig maradt el a 75 százaléktól, ami szinte egyezik a 2013-as választások részvételi arányával. Napközben Berlusconinak és az M5S-t vezető, 31 éves Luigi Di Maiónak is várakoznia kellett a szavazáshoz, mert a most vizsgázó új választási rendszer miatt sok helyen feltorlódtak az emberek, írja a Reuters. Berlusconi szavazásakor egy félmeztelen Femen-aktivista is felugrott az asztalra, így tiltakozva a volt miniszterelnök ellen.

Az eredmény idegességet okozhat Brüsszelben, mivel fellendítheti a populista és euroszkeptikus erőket az eurózóna harmadik legnagyobb gazdaságában egy olyan időszakban, amikor az Európai Unió jelentős politikai és gazdasági reformokba szeretne belevágni – írja az MTI.

Azok a pártok nyerték meg a szavazást, amelyek megfelelő fedezet nélkül állami többletkiadásokat ígértek az embereknek. Az Európai Uniónak egyértelművé kell tennie az új kormány számára, hogy Olaszországra is vonatkozik a stabilitási és a növekedési paktum a maga adósságkorlátaival – mondta Friedrich Heinemann német gazdasági elemző.

További csapást jelent az EU-nak, hogy az Emma Bonino volt külügyminiszter és uniós biztos vezette, határozottan Európa- és migrációpárti Több Európát elnevezésű párt az előrejelzések szerint nem tudja majd átlépni a parlamentbe jutás 3 százalékos küszöbét.