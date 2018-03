Bajban Dálnok

Több felső-háromszéki községben is nagy gondot okozott, hogy az idei költségvetés kiszámítása során jelentős összegeket vont el a kormány, s – amint a kézdiszéki polgármesterek múlt hónapban Bálványosfürdőn megtartott találkozóján is elhangzott – a legtöbb településen nem tudják egész évre biztosítani a fenntartási költségeket. Hasonló a helyzet Dálnokon is.



Február végén a felső-háromszéki köz­ségben is elfogadták az idei büdzsét: mintegy 600 ezer lejjel kevesebbet kaptak, mint az előző évben, miközben költségeik, elsősorban a béremelés miatt, nőttek – avatott be a dálnoki polgármesteri hivatal gondjaiba tegnap Bartók Ede Ottó polgármester. Emiatt nagyon nehéz volt összeállítani az idei költségvetést, nem is tudtak minden területen egész évre tervezni, a jelenlegi helyzet szerint a fizetéseket például csak fél évre tudják biztosítani.

„Tizennégy éve dolgozom a községházán, előbb alpolgármesteként, majd polgármesterként, de ehhez hasonló költségvetése még nem volt Dózsa szülőfalujának. Tudatában vagyok, hogy máshol is gondok vannak – Kézdiszéken kivételt képez három-négy nagyobb község –, de mivel a miénk a megye egyik legkisebb lélekszámú községe, a kormány intézkedése még erőteljesebben érintett” – fakadt ki a községgazda.

Az idei összköltségvetésük 908 540 lej, ebből fejlesztésre mindössze hatvanezer lejt tudnak elkülöníteni. Az iskola fenntartására 54 800 lejt, a szociális gondozók fizetésére, illetve szociális problémák orvoslására 142 160 lejt különítettek el. Az intézmény fenntartására 651 580 lej maradt. „Hogy költségvetésileg a tavalyi esztendő szintjén legyünk, még 600 ezer lejre lenne szükségünk. Türelmetlenül várjuk a beígért költségvetés-kiigazítást. Előző években még vitatkoztam a könyvelővel, hogy hová tegyünk több vagy kevesebb pénzt, idén nem volt vita, kevés pénz jutott egy-egy tételhez vagy semmi. A meglévő pénzünk csupán hét hónapra elég, ami még a túlélésünket sem biztosítja” – panaszolta Bartók Ede Ottó. Egyik, sokat hangoztatott megoldás az lett volna, ha megengednék, hogy az intézmény fenntartására fordítsanak egy bizonyos össze­get a tavalyról és tavalyelőttről megspórolt forgóalapból. Ezt a pénzt viszont azért tartogatták, hogy a pályázatok esetében biztosítani tudják az önrészt. „Meg kell húznunk a nadrágszíjat ott, ahol lehet. Fájó pont, de idén nem tudunk falunapokat szervezni – amire eddig évente 10–20 ezer lejt fordítottunk a helyi költségvetésből –, és a focicsapat támogatásáról is le kell mondanunk. Idén csak olyan rendezvényeket szervezünk, amire nem kell pénz” – összegezett az elöljáró.