Háromszéken újból él az összefogás (Székely vértanúk napja)

Nem az első alkalom, amikor a jelenlévők egy asztalhoz ülnek, és remélik, a további hasonló fontosságú megmozdulások kapcsán is számítani lehet a politikai alakulatok együttműködésére, hagyománnyá válik, a további támogatásuk pedig nem csak vállveregetésben merül ki – vezette fel a rendhagyó találkozót házigazdaként Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke. A felvetésre válaszolva Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki területi szervezetének elnöke tisztázta, sem az ő, sem Antal Árpád, a szövetség sepsiszentgyörgyi szervezete elnökének jelenléte nem véletlen, hiszen a nemzeti kérdésekben eddig is következetesek voltak, kerülték a kettős kommunikációt. Ennek megfelelően, ahogy öt évvel korábban, most is feltétel nélkül támogatják a március 10-ei marosvásárhelyi megmozdulást mind mozgósítás, mind szervezési kapacitás, mind anyagiak tekintetében, részvételre buzdítva a háromszékieket, annak ellenére, hogy az elmúlt időszakban nem feltétlenül nézték jó szemmel, hogy a Székely Nemzeti Tanács adott napi politikai kérdéseknél lecövekelt egyik-másik politikai alakulat mellett. Tamás Sándor szerint az SZNT által képviselt ügy nem a napi politika kérdése, ennek ellenére számukra nem képezi vita tárgyát, hogy melléálljanak az olyan kezdeményezéseknek, mint a székely vértanúk napja vagy a szintén 2013-ban általános össze­fogás mellett megvalósult székelyek nagy menetelése, amely „a nyugati kancelláriák” ingerküszöbét is elérte. Tamás Sándorhoz kapcsolódva Antal Árpád felidézte: az öt évvel ezelőtti közös felhívás eredményeként harmincezer ember vonult fel rendkívüli hangulatban Marosvásárhelyen, majd az őszi nagy menetelés nemzetközi szintre emelte az önrendelkezés kérdéskörét. Antal Árpád az idei rendezvény kapcsán elmondta: 2018. több szempontból is nagy jelentőségű év, ezért igen fontos az üzenet megerősítése: a Kárpát-medencében a közös, nemzeti ügyekben továbbra is él az összefogás, a célok közösek, egy irányba mutatnak.

Izsák Balázs szintén az öt évvel korábbi eseményekre reflektálva úgy vélte, idén az összefogás hatására sikerül megmozgatni a közösséget. A székely szabadság napjának legfontosabb üzenete, hogy az ott összegyűltek az autonómiatörekvésről nem mondtak le, a székely vértanúk kultuszának ápolásával ugyanakkor az általa vezetett szervezet az önrendelkezésért harcoló közösség azon igényére is válaszolni kívánt, hogy saját székely nemzeti ünneppel rendelkezzen – fogalmazott. Marosvásárhelyre pedig mások mellett azért esett a választás, hogy a marosszékiekben felélesszék a székely közösségi tudatot, és ez úgy tűnik, sikerült.

Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki elnöke, RMDSZ-színekben megválasztott parlamenti képviselő méltatta, hogy Háromszéken már több alkalommal is megvalósulhatott az összefogás, és nem csak nyilatkozatok szintjén. A román centenárium évében erre még inkább szükség van, hiszen ez a jövő záloga Székelyföldön. Bálint József , az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Háromszéki szervezetének elnöke egyrészt kifejtette, ha emlékezetessé szeretnénk tenni március 10-ét, senki sem maradhat távol. Az összefogás kapcsán úgy vélte, ha valamely szervezet félreáll, ez egyenértékű azzal, mintha „felhúzott kézifékkel” akarnánk haladni. Szakács Zoltán, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Sepsiszéki szervezetének elnöke szerint mostanra az autonómia megvalósulása sürgőssé, nemcsak időszerűvé vált, ezért minden idekapcsolódó törekvés az össze­fogás vitán felüli tárgya kell hogy legyen. Ferencz Csaba az SZNT részéről az elmúlt öt évben a székely szabadság napja megszervezésében felmutatott következetességet emelte ki, illetve rámutatott: sokak számára ez az alkalom az egyetlen eszköz, amellyel kifejezhetik a törekvés iránti elkötelezettségüket.

Zárásként Tamás Sándor, valamint Izsák Balázs arra kérte a résztvevőket, hogy az emberi méltóság megóvása, valamint a rendezvény céljának tisztelete végett tartózkodjanak a tanács szándékától idegen jelszavaktól (Székelyföld nem Románia, vagy Vesszen Trianon), amelyek a korábbi években már okoztak nem kívánt kellemetlenségeket. Újságírói kérdésre válaszolva Izsák Balázs reményét fejezte ki, hogy a hatóságok részéről az elmúlt két évben tapasztalt nyitottság ez alkalommal sem változik.