Sikertelen volt a tiltakozás (Nyolcadikosok próbavizsgája )

A távolmaradásukkal tiltakozó pedagógusok helyett a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban és a Református Kollégiumban a két igazgató felügyelte a nyolcadikosok hétfői próbavizsgáját, a baróti Gaál Mózes Általános Iskolában a kisegítő személyzetet vonták be a dolgozatot író diákok felvigyázásába, máshol is találtak hasonló fura megoldásokat, de végül minden háromszéki vizsgáztató központban megtartották a román nyelv és irodalom felmérőt. Ma a matematika, holnap a magyar nyelv és irodalom próbavizsgája következik, értesüléseink szerint a tanügyi szakszervezetek nem folytatják a bojkottot, de tagjaik egyénileg dönthetnek arról, miként cselekszenek.



A Székely Mikó Kollégium igazgatója, Kondor Ágota lapunknak elmondta: tegnap két bekamerázott tanteremben helyezték el a Mikó és a Református Kollégium száz nyolcadikos próbavizsgázó diákját, Berekméri Annamária igazgatónővel ketten felügyelték a diákokat, és minden az előírások szerint zajlott. Azzal a kivétellel, hogy miután 15 órakor kifüggesztették a javítókulcsot, nem volt, akinek átadni a dolgozatokat, mert tanáraik aláírták a szakszervezet által kezdeményezett tiltakozást, és nem jelentek meg a próbavizsgán, ezért a dolgozatokat elzárták, és várják a megoldást, hogy kik fogják azokat kijavítani. Kondor Ágota azt reméli, a diákok nem dolgoztak hiába, felkészülésük hasznos volt, és az eredmények majd segítik őket abban, hogy tudják, hol kell még javítaniuk.

Bán Annamária, a baróti Gaál Mózes Általános Iskola igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta, kollégái távolmaradtak a próbavizsgától, tiltakozásukat meg is érti, de a helyzetet meg kellett oldani, ezért a kisegítő személyzet vett részt a felügyeletben, és a felmérőt meg tudták tartani, az érintett köpeci és felsőrákosi diákokat is a helyszínre tudták szállítani.

Lapunk kérdésére a megyei főtanfelügyelő vázolta a hét végi történéseket. Kiss Imre elmondta, amikor arról értesültek, hogy a szakszervezetek tiltakoznak, az oktatási minisztérium pedig körlevélben kérte őket, tegyenek meg mindent, hogy zökkenőmentesen szervezzék meg a próbavizsgákat, akkor ezt közölte az iskolákkal, és kényszerítés nélkül arra kérte, vonják be azokat, akik nem vesznek részt a bojkottban, és tartsák meg a felmérőket. Vasárnap a szabad szakszervezet negyvenegy, a felső-háromszéki demokratikus szakszervezet és a bodzavidéki Mihai Viteazul szakszervezet öt-öt érintett iskolát jelentett, ahol hétfőn nem tartanak próbavizsgát, de nem így történt. Probléma a javításokkal lesz, mert még nem közölték a tanárok, hogy a továbbiakban miként járnak el – mondta tegnap Kiss Imre. Szerinte az elégedetlenségeknek valós oka van, de mivel a próbavizsgának nincs tétje, a bojkott is fölösleges, nem így kell megoldani a problémákat.

Nagy Gábor, a Tanügyiek Szabad Szakszervezete háromszéki elnöke pontosított: a hét végén ők azt kérték a tagságtól, hogy a tanítás órarendje szerint vegyenek részt hétfőtől az oktatásban, ami azt feltételezte, hogy maradjanak távol a próbavizsgától, ellenben nem rajtuk múlt, hogy a tiltakozó akció felemásra sikerült. Tegnap a szakszervezeti csoportvezetők gyűlésén arról döntöttek, követeléseikről nem mondanak le, de mert a szóban forgó bojkottnak nincs veszélytényezője, testületileg nem szólítják fel a tagságot ilyen jellegű tiltakozásra. A bizalmi azt mondta, azzal az üzenettel zárták a csoportvezetők tegnapi tanácskozását, hogy a legközelebbi akciót akkor szervezik, amikor az elégedetlenség eléri azt a szintet, amikor a tagság kéri a szakszervezetet, hogy szervezzen megmozdulásokat.

A Tanügyi Szabad Szakszervezetek Szövetsége vasárnap jelentette be, hogy ezerszáz tanintézményben bojkottálják a nyolcadikosok hétfőn kezdődő próbavizsgáját, mert sem a kormány, sem a parlament két házának elnöke nem válaszolt a követeléseiket tartalmazó beadványra. A szakszervezet többek között azt kéri, mondjanak le a kilátásba helyezett iskola-össze­vonásokról, leépítésekről és bizonyos pótlékok megszüntetéséről, valamint növeljék a fejpénz alapú finanszírozás szorzóit, a pedagógusok bérének alsó és felső határát pedig emeljék a bértábla magasabb szintjére.