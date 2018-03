A kulturális sokszínűséget népszerűsítik (Centenáriumi kampány )

A hivatal közleménye szerint az intézmény online felületein ismerteti a Romániában élő húsz nemzeti kisebbséget képviselő szervezetektől összegyűjtött érdekességeket, hogy a szélesebb nyilvánossággal is megismertesse, mivel járult hozzá egy-egy kisebbségi közösség Románia multikulturális gazdagságához az elmúlt száz évben. A kampány során közösségenként öt-öt olyan személyiséget mutatnak be, akik tevékenységük révén jelentősen hozzájárultak Románia fejlődéséhez.

„Olyan kifejezéseket is összegyűjtöttünk, amelyek a kisebbségi nyelvekből kerültek be a román nyelvbe, élő nyelvi bizonyítékai a kisebbség és többség közötti kulturális cserének. A kampány keretében olyan kortárs személyiségekkel is megismerkedhetünk, akik kiérdemlik a sokszínűség nagykövetei címet, mivel az utóbbi húsz évben sokat tettek a kultúraközi párbeszédért és a kulturális, etnikai sokszínűség népszerűsítéséért” – olvasható a közleményben.

A kisebbségeket népszerűsítő kampányt az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának Facebook-oldalán is nyomon követhetik az érdeklődők. Laczikó Enikő, a hivatal vezetője a Maszolnak elmondta, a kampány elsősorban a román közösség felé irányuló kommunikációt szolgálja, de arra is lehetőséget nyújt, hogy az országban élő összesen húsz kisebbségi csoport jobban megismerje egymás kultúráját. „Már tavaly azt vettük észre, hogy az ország különböző intézményei nagyon készülnek a centenárium megünneplésére, megszervezésére, arra, hogy bemutassák a hazai értékeket. Úgy éreztük, hogy ehhez az értékmustrához nekünk is hozzá kell járulni” – tájékoztatott Laczikó Enikő államtitkár az M2018: Centenárium a nemzeti kisebbségek sokszínűsége és a kultúraközi párbeszéd jegyében projekt előzményeiről. Elmondta, a cím egyszerre jelzi a centenáriumi évet, az országban élő húsz kisebbségi csoportot, valamint a nemzeti kisebbségek december 18-ai hivatalos ünnepnapját.