Tisztújító kongresszusra készülnek

Dragnea kifejtette, módosítani fogják a párt alapszabályzatát, hogy ezután a pártfőtitkár személyéről is a kongresszus döntsön szavazással. Így szombaton új ügyvezető elnököt, új pártfőtitkárt és új alelnököket is választ a kongresszus. Arra a javaslatra is rábólintott a vezetőtestület, miszerint az ország mindegyik régiójából válasszanak két-két alelnököt, egy nőt és egy férfit, akik tagjai lesznek a párt országos politikai bizottságának. Egy másik módosítás értelmében ezután a területi szervezetek elnökei is jelöltethetik magukat valamilyen tisztségre az országos politikai bizottságban – magyarázta Dragnea. Hozzátette: pénteken ismét összeül az országos végrehajtó bizottság, hogy más alapszabály-módosító kezdeményezésekről is tárgyaljon.

Dragnea szerint a vezetőtestület tagjainak többsége támogatta a tisztújításra vonatkozó javaslatot, mindössze „hárman vagy öten” tartózkodtak. A pártelnök közölte, nem fog bizalmi szavazást kérni a kongresszuson, mert a területi szervezetek kivétel nélkül támogatásukról biztosították.