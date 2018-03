Olcsóbb lesz a királyi ház működése (Visszavont törvénytervezet )

Dragnea arról számolt be, hogy megbízásából az utóbbi hetekben Gabriel Vlase képviselőházi alelnök többször tárgyalt a királyi ház képviselőivel, és arra a következtetésre jutottak, hogy a szenátushoz tavaly novemberben benyújtott tervezetet módosítani kell, mert felmerül annak kockázata, hogy jelen formájában alkotmányba ütköző lehet a javaslat. Ezért új tervezetet dolgoztak ki, amelyhez a királyi ház is hozzájárult, és amely előírja egy, a királyi ház működtetésével megbízott intézmény létrehozását. „Az állam erre a célra fordított kiadásai nagyon csekélyek lesznek, és azt hiszem, ezt a megoldást mindenki elfogadja majd” – mondta az alsóház elnöke. Dragnea azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a királyi háznak nem kellene bért fizetnie bukaresti székhelye, az Erzsébet-palota használatáért.

A román királyi család jogállását szabályozó tervezet két kezdeményezője hétfőn jelentette be: visszavonja a törvényhozási folyamatból a szenátus elé terjesztett javaslatot.

Călin Popescu-Tăriceanu, a felsőház elnöke ezt követően azt is közölte: a tervezetet módosított változatban ismét a törvényhozók elé terjesztik, de nem a szenátus, hanem a képviselőház elé, mivel egy állami költségvetésre támaszkodó intézmény létrehozásáról van szó, amiről a törvény értelmében a szenátusnak kell kimondania a végső döntést.