Védelmet nyújtanak a Kárpátok

A jól ismert tudományos internetes portál nemrégiben egy olyan összeállítást közölt térképekkel illusztrálva, amely bemutatta, miként fest majd Földünk, ha a globális felmelegedés miatt az összes jég elolvadt. Jelen számítások szerint ettől a katasztrófától még messze járunk, de ha a napjainkban tapasztalható tendencia folytatódik, ötezer év múlva nemcsak városok, hanem országnyi méretű területek kerülhetnek víz alá.

A legrosszabb forgatókönyv szerint akár pár évszázadon belül London és Velence is a múlté lehet, nem beszélve a holland partokról. A legborúlátóbb előrejelzések szerint még Románia nagy részét is víz fedheti majd.

Azonban a Kárpátoktól nyugatra, egészen Németország északkeleti területéig nem hódít el több ezer négyzetkilométernyi területet a víz. Így a hegyvonulatok a jövőben ismét védvonalként szolgálhatnak majd, és az egyre szélsőségesebbé váló időjárási viszontagságok hatásait is lecsökkenthetik.