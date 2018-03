Bővült az Európai Örökség listája

Az Európai Örökség elismerésre jelölt kilenc helyszínt az Európai Bizottság által felállított független szakértői testület választotta ki, ezek pedig a következők:

1. Lipcse zenetörténeti helyszínei Németországban. Ez kilenc olyan hely a városban, amely a zenetörténet különböző epizódjait mutatja be.

2. Dohány utcai zsinagóga Magyarországon. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul: a Nagy zsinagóga Budapest VII. kerületében, a Dohány utcában áll, a magyar neológ zsidóság, illetve egész Európa legnagyobb zsinagógája. A magyarországi zsidóság fontos jelképe, továbbá Budapest jelentős idegenforgalmi látványossága.

3. Fort Cadine erőd Olaszországban. 1860 és 1915 között töltött be védelmi funkciókat, ma a nyílt határok és a szabad forgalom szimbóluma.

4. Javorcai Szentlélek-kápolna Szlovéniában. Javorca egy eldugott kicsiny templom, amelyet a 16. osztrák–magyar hadsereg katonái emeltek 1916-ban az I. világháborúban elesett bajtársaik emlékére. Kobaridtól kb. 15 km-re az Isonzó és a Tolminka folyó találkozásánál fekszik, Tolmin városához közel.

5. Az egykori Natzweiler koncentrációs tábor és altáborai Franciaországban és Németországban. A franciaországi Natzweiler–Struthof mellett ez a láger volt az egyetlen a Harmadik Birodalmon kívül, amelyet közvetlenül az SS irányított.

6. A máramarosszigeti börtönmúzeum. Románia leghírhedtebb börtöne a Ceaușescu-diktatúra idején Máramarosszigeten működött, a miniszterek börtönének is hívott intézményben raboskodtak a rendszer által nemkívánatosnak tartott politikusok, papok, tudósok, művészek, értelmiségiek, például Márton Áron is. Az 1990-es évektől a kommunizmus és az ellenállás áldozatainak emlékmúzeumát hozták létre a hajdani börtön épületében.

7. Bois du Cazier Belgiumban. A Le Bois du Cazier szénbányában 1956. augusztus 8-án tűz ütött ki, és a szerencsétlenség következtében 262 ember vesztette életét, köztük 136 olasz és 95 belgiumi bányász.

8. Schengen falu Luxemburgban. Schengen egy kis bortermelő falu a luxemburgi Remich kantonban, neve akkor vált ismertté, amikor 1985. június 14-én a falun átfutó Mosel folyón az épp ott horgonyzó Princesse Marie-Astrid hajó fedélzetén az NSZK, Franciaország és a Benelux államok aláírták a schengeni egyezményt.

9. Maastricht-szerződés, Hollandia. A maastrichti szerződést (hivatalosan Szerződés az Európai Unióról) 1992. február 7-én írták alá Maastrichtben az Európai Közösség (EK) tagjai, és 1993. november 1-jén lépett hatályba. Az Európai Unió megalakulásához vezetett, a pénzügyi és politikai unióról szóló különböző tárgyalások eredménye volt. (Transindex.ro)