Elkerülhetetlen a drágulás

A 2013-ban alakult szotyori Babi Pékségnél idén nem szeretnének árat emelni – fogalmazott érdeklődésünkre a vállalkozás ügyvezetője, bár a minimálbér növekedésének hatásait megérezte a 36 alkalmazottat foglalkoztató cég – fűzte hozzá Nagy Blanka. Lapunknak elmondta, legutóbb tavaly nyá­ron emelték termékeik árát, ennek hatásaként visszaesett a megrendelés, most kezdenek kilábalni belőle.

A Babi Pékségnél igyekeznek minél előnyösebb áron beszerezni az alapanyagot, amelyből naponta 1800–2000 kg kenyeret, 1500–2000 darab péksüteményt állítanak elő, s emellett aprósüteményeket is gyártanak, árusítanak. Háromszéken 130 viszonteladójuk van, s a szomszédos Brassó megyében is próbálkoznak a sokak által kedvelt termékeik értékesítésével.

Követik az árakra vonatkozó előrejelzéseket a megyeszékhely húsiparban és élelmiszer-kereskedelemben érdekelt cégcsoportjánál, a Bertis Kft.-nél is. Klózer Ferenc kereskedelmi igazgató lapunknak azt mondta, igazodva a vonatkozó rendelkezésekhez, ők is végrehajtották a kötelező béremelést, ám a gáz, villany árának növekedése okán egyelőre még nem kellett áremeléshez folyamodniuk. Megjegyezte azonban, a sertés ára emelkedőben, és nőtt a többi alapanyag, a csirke- és pulykahús ára is, amelyek közül utóbbi Magyarországról származik. A hentesáru kapcsán megjegyezte, drágítani az év elején egyelőre ennél a termékkategóriánál nem kellett. Kérdésünkre felidézte, legutóbb tavaly tavasszal volt jelentősebb áremelés, amikor a sertéshús ára módosult.

A székelykeresztúri tejfeldolgozóban előállított, fel­ső-háromszéki gazdáktól begyűjtött tejből készült Kézdi-termékek esetében kisebb mértékű drágításról számolt be a társaság kereskedelmi vezetője. Bokor Éva kifejtette, az árlistát a gyártótól kapják, legutóbb februárban emeltek árat, főként a friss termékeknél. A növekvő bérek, emelkedő üzemanyagár őket sem kerülte el, s mint felidézte, nagy nehézséget okoztak a részmunkaidősként alkalmazott tejbegyűjtőknél a társadalom- és egészségbiztosítási hozzájárulás körüli változások. Megjegyezte, az előző év utolsó negyedében főként a tehéntúró és a vaj drágult. Globális szinten kevesebb volt a tej tavaly, s ennek hatása leginkább a vaj árában mutatkozott meg, amely év végére igencsak megdrágult – idézte fel Bokor Éva. Érdeklődésünkre elmondta, saját hálózatuk és más terjesztők révén immár nem csupán Háromszéken, de megyén kívül is forgalmazzák a Kézdi-tejtermékeket, emellett próbálkoznak már a magyarországi értékesítéssel is, ahonnan jó visszajelzéseket kaptak.

Az Országos Statisztikai Intézet szerint az előző évben mintegy 4 százalékkal drágultak az élelmiszerek, a legjelentősebb emelkedést pedig a tojás esetében tapasztalhattuk, melynek ára júliustól fokozatosan nőtt, de többet kellett fizetni 2017-ben a vajért, gyümölcsökért, disznó- és marhahúsért is.