Kezdődik az iratkozás (Előkészítő osztály )

Idén ősszel is indulnak alternatív osztályok: egy-egy magyar step by step osztály a sepsiszentgyörgyi Váradi József és a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskolában, a román tagozaton pedig szintén egy-egy osztály a megyeközponti Mihai Viteazul Főgimnáziumban és a bodzafordulói Mihail Sadoveanu Általános Iskolában. A sepsiszentgyörgyi Nicolae Colan Általános Iskola Waldorf-tagozatán huszonöt helyet kínálnak a hatéveseknek, a Plugor Sándor Művészeti Líceumban magyar és román előkészítő osztály is indul. Hagyományos oktatásban ötvenegy magyar osztályt hirdettek meg 1037 hellyel és huszonnyolc román osztályt 595 hellyel, ezenkívül hatvanhat településen 314, óvodát elhagyó magyar gyermek kerül összevont osztályba, tizenkilenc településen pedig 113 román anyanyelvű gyermek kezdi az előkészítőt szintén össze­vont osztályban. A speciális oktatásban öt iskolakezdő kisdiákra számítanak.

Iskolakörzeteket a korábbi évekhez hasonlóan csak Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen jelöltek ki, a vonatkozó szabályzat szerint a szülők kérésére az iskolák kötelesek a körzetükhöz tartozó gyermekeket beírni, ha pedig a szülő más iskolát választ, gyermekét csak akkor vehetik fel az előkészítő osztályba, ha a körzethez tartozók beírása után maradnak üres helyek.

A körzeti iskolákban leadott kéréseket március 27-én egy országos összesítő informatikai program segítségével érvényesítik, az ezt követő napon az üres helyekre beírják a más körzetből jelentkező gyermekeket, március 30-án nyilvánossá teszik az iskolákban és a tanfelügyelőség honlapján a beírt gyermekek névsorát és a betöltetlen helyek számát. A beiratkozás második szakasza április 11-én kezdődik.