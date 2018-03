Hatékonyabb önkormányzatokat!

Folytatódik a közigazgatási kódex vitája a szenátusban, az RMDSZ pedig továbbra is ellenzi az önkormányzatok hatásköreinek csorbítását – áll a szövetség hírlevelében. „Az ellenőrző hatóságok ne csak büntessenek, hanem előzetes kérésre nyújtsanak útmutatást az önkormányzatoknak az egymásnak ellentmondó törvények helyes alkalmazásáról.



Ez felgyorsítja a munkájukat, hiszen nem kell pluszköröket futniuk, hamarabb megvalósulhatnak fejlesztési terveik, és csökken annak esélye is, hogy büntetést kapjanak, tehát pénzt is spórolnak. (...) A jogszabálytervezet több olyan rendelkezést is tartalmaz, amelyek ahelyett, hogy tisztáznák és egyszerűsítenék az önkormányzati rendszert, nehezítik azt. Minél kevésbé érvényesül a decentralizáció elve, annál kevésbé hatékony az önkormányzati munka” – magyarázta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, a felsőház közigazgatási bizottságának tagja a szakbizottság ülését követően.