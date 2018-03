Szórványkollégium Magyardécsében

ONLINE FIZETHETŐ KÖZKÖLTSÉG. Országszerte újdonságnak számít az a számítógépes program, amelyet egy marosvásárhelyi tulajdonosi társulási adminisztrátor és informatikus barátai dolgoztak ki, és amely lehetővé teszi, hogy interneten is ki lehessen fizetni a tömbházlakások közköltségét. A programot egyelőre marosvásárhelyi tulajdonosi társulások használják, de már érdeklődtek iránta bukaresti cégek is. Az ötlet három éve fogalmazódott meg Călin Moldovan adminisztrátor fejében, aki több tulajdonosi társulásnál dolgozik, és sokan kérdezték már tőle, hogy miért nem lehet a többi szolgáltatáshoz hasonlóan a közköltséget egyszerűen otthonról, banki átutalással fizetni. Az informatikus barátaival létrehozott programot a napokban mutatta be. Azok, akik ehhez kapcsolódnak, láthatják, hogy mennyi az előző havi közköltségük, tételenként lebontva, és otthonról kifizethetik azt. (Székelyhon)

ELŐZETESEN LETARTÓZTATTÁK. 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték a csanálosi (Urziceni) határátkelőnél tegnap elfogott férfit, akit egy Szatmárnémetiben elkövetett gyilkossággal gyanúsítanak. A bírák jóváhagyták az ügyészek kérését, és elrendelték a férfi előzetes letartóztatását. A 39 éves Ştefan R., akit egy 43 éves pincérnő meggyilkolásával gyanúsítanak, hétfőn reggel 6 óra körül próbált átlépni a határon Magyarországra, amikor elfogták a határrendészek. Igazságügyi források szerint a gyanúsított ellopta a pénztárgépben található összeget és 318 csomag, román zárjeggyel ellátott cigarettát is. (Agerpres)