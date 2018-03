Magyar orvosi bravúr Bangladesben

Orvosi bravúrra készülnek magyar szakemberek: a fejüknél összenőtt sziámi ikreket választanak szét Bangladesben. A kétéves testvérpár műtétjét senki sem vállalta a világon, a magyar orvosok viszont a legnehezebb beavatkozáson már túl is vannak: nemrég sikerült az agyi ereket elválasztani egymástól. Úgy számolnak, év végére az utolsó plasztikai műtétekkel is végezhetnek.



Múlt vasárnap műtötték meg azt a két bangladesi kislányt, akik fejüknél összenőve születtek meg. Rabia és Rukiya agya külön-külön kifejlődött, de az agykérgük összetapadt.

Az ikrek szétválasztása nagyon bonyolult és veszélyes műtéti eljárás, amire csak egy magyar orvoscsapat vállalkozott. Hudák István és Csókay András önként és jótékonysági alapon utazott Bangladesbe, hogy elvégezzék a szétválasztás legfontosabb lépését.

A kislányokat először három órán keresztül érfestéssel vizsgálták, majd egy ötórás beavatkozásban Hudák István a világon egyedülálló módszerrel választotta szét a közös nagy vénát és a 24 kisebbet.

Az orvosok végül sikerrel jártak, a két kislány pedig mosolyogva ébredt az altatásból. Az agyuk mostanra külön-külön is működik. Hudák István elárulta, 20 százalék esély volt arra, hogy a beavatkozást a kicsik nem élik túl. A szülők ennek ellenére is beleegyeztek a műtétbe.

A két kislány fejét szeptemberben fogják elválasztani egymástól, ekkor a koponyacsontjuk egy részét is pótolni kell. Csókay András azt mondta, nagyon veszélyes műtét lesz ez is, de addig mindennap modelleken fog gyakorolni. Ez a születési rendellenesség egyébként rendkívül ritka, körülbelül hárommillió születésenként fordul elő egy.