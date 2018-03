Zsidó Disneylandet terveznek Izraelben

A Mamsít régészeti park mellé, Dimóna határába tervezett 1000 holdas létesítmény Izrael legnagyobb vidámparkja lesz, s az orlandói Disney-parkot is felépítő amerikai ITEC vállalat készíti el.

Tizenhat, zsidó hagyomány által is ihletett látványossága lesz – mondta a parkról a lapnak Lea Malul, aki Roni Palmerrel nyolc külföldi, angol, amerikai és dél-afrikai üzletembert nyert meg az ötletnek.

A Biblia szellemében lesz benne Jákob lajtorjája, egy hullámvasút pedig a zajos hétköznapoktól a békés szombatig tartó, zsidó hagyomány szerinti átmenetet fogja bemutatni. Két rabbi segítségével módosítják az amerikai Disney-figurákat zsidó-izraelivé.

A vidámpark mellett hatalmas látványfürdő, minigolfpálya és szállodák is várják majd a vendégeket. Az egyik ötcsillagos tematikus szállodaként működik majd, mint például Las Vegasban.

A szálloda témája a világ közösségei lesznek, és így időről időre átalakítják arculatát. Mellette olcsóbb, ifjúsági szállást is terveznek. Remélik, hogy később további hoteleket és vendéglőket is a közelbe vonz majd az izraeli Disney-birodalom, és ezek a létesítmények több ezer munkaalkalmat teremtenek a környéken élők számára.

Az elképzelést éppen ezért lelkesen támogatja Dimóna polgármestere, Beni Biton és Jariv Levin turisztikai miniszter is. A tervezés és az engedélyek beszerzése várhatóan három évig, a kivitelezés pedig további három évig tart majd, úgyhogy 2023-ig nem kerül fel Izrael nevezetességeinek térképére a sajátos, zsidó Disneyland.