Elutasították a szatmáriak keresetét (Kosárlabda, Női Román Kupa )

Mint ismeretes, Zoran Mikes tanítványai a Kolozsvári U (78–52) és a Temesvári MSC (79–62) legyőzése után jutottak be a Román Kupa idei kiírásának döntőjébe, ahol 62–48 arányban nyertek a Szatmárnémeti VSK csapata ellen. A mérkőzésen a hazai játékosok (Kilin Tünde, Annemarie Gödri-Părău, Ancuța Stoenescu és Andreea Huțanu) mellett még pályára lépett az amerikai Adrienne Nicole Webb és Tyaunna Dominique Marshall, illetve a svéd Nathalie Fontaine, Danielle Hamilton Carter, a horvát Ruzica Dzankic és a fehérorosz Marina Kress.

Bő tizennégy nap szünet után hét végén a középszakasszal folytatódik a kosárlabda női Nemzeti Liga. Mint arról már beszámoltunk, az alapszakaszt az 1–5. helyen záró csapatok – a Sepsi-SIC, a Szatmárnémeti VSK, a Brassói Olimpia, az Alexandria és a Kolozsvári U – a következőkben két teremtornán is pályára lépnek, az elsőre március 9–10-én Brassóban kerül sor, a másodiknak pedig március 16–18. között Alexandria ad otthont. A Cenk alatti városban a zöld-fehérek csak egy meccset játszanak: szombaton 19.30-tól a Kolozsvári U csapatával mérkőznek meg a brassói D. P. Colibași Sportcsarnokban. A másik tornán viszont már három mérkőzésük is lesz a szentgyörgyieknek, hiszen az Alexandria, a Brassói Olimpia és a Szatmárnémeti VSK ellen is bizonyítaniuk kell.

A brassói teremtorna programja: * március 9., péntek: Brassói Olimpia–Alexandria (17 óra – FRB TV), Kolozsvári U–Szatmárnémeti VSK (19.30 óra – FRB TV) * március 10., szombat: Szatmárnémeti VSK–Brassói Olimpia (17 óra – FRB TV), Sepsi-SIC–Kolozsvári U (19.30 óra – FRB TV). (tif)