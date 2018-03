Kilenc év után újra negyeddöntőben a Liverpool (Labdarúgás, Bajnokok Ligája )

Az angol csapat a megnyugtató előnye tudatában nem erőltette a támadásokat, az első játékrészben pedig egyetlen lövése sem találta el a kaput. A fordulást követően sem született gól, így a Jürgen Klopp irányította együttes kilenc év után jutott újra a Bajnokok Ligája legjobb nyolc csapata közé.

Párizsban az első félidőben a PSG letámadással próbált fölénybe kerülni, de így is a vendégek előtt adódtak nagyobb lehetőségek Sergio Ramos és a századik BL-meccsét játszó Karim Benzema révén. A szünet után is felfokozott iramú futballt játszottak a csapatok, majd az 51. percben Cristiano Ronaldo fejelt a hálóba. A portugál támadó a tavalyi fináléval együtt egymást követő kilencedik BL-találkozóján talált be, illetve a Real Madrid mezében 96. meccsén lépett pályára, és 102. gólját ünnepelhette. A 66. percben Marco Verratti reklamálásért megkapta második sárga lapját is, de az emberhátrányba került házigazda Edinson Cavani találatával végül egyenlíteni tudott. A második félidőben a Real Madrid kétszer is eltalálta a kapufát, majd Casemiro megpattanó lövésével újra előnyhöz jutott, beállítva a végeredményt.

Eredmények, nyolcaddöntő, vissza­vágó: FC Liverpool–FC Porto 0–0 (össze­sítettben: 5–0), Paris Saint-Germain–Real Madrid 1–2 (gólszerzők: Cavani 71., illetve Ronaldo 51., Casemiro 80./összesítettben 5–2). (miska)