Magyarországon edz Marian Drăgulescu (Torna)

A magyar szövetség keddi beszámolója szerint a 37 éves sportoló február 4. és április 4. között tartózkodik Magyarországon, és két helyszínen – a budapesti Tornacsarnokban és a győri Olimpiai Sportparkban – edz. „Minden tökéletes, az edzőtábor és a feltételek is mind nagyszerűek, a tornaterem nagyon jól felszerelt, minden megvan, amire csak szükségem lehet. A magyar tornászokkal szintén jól kijövök, barátságok is kialakultak” – nyilatkozta Drăgulescu. A felkészülés kezdeti szakasza nem volt túl gördülékeny számára, mert a tavalyi párizsi világkupaverseny óta van egy kis problémája a bal bokájával. „Sajnos, a lábam nem úgy gyógyult, ahogyan szeretném, és amikor februárban megérkeztem Magyarországra, két hétig nem sok mindent tudtam csinálni, de már egyre jobb” – magyarázta.

Drăgulescu jelenleg csak talajra és ugrásra készül, szeretné tökéletesíteni gyakorlatait, sok elemet és kombinációt kipróbál. Idén az augusztusi glasgow-i Európa-bajnokságra és a szeptemberi, dohai világbajnokságra összpontosít, de elmondása szerint hosszú távú terveiben a 2020-as tokiói olimpia is szerepel.