Figyelmeztet a csendőrség (Székely szabadság napja )

A csendőrség, amely a korábbi években több ízben megbírságolta a város utcáin úgymond „engedély nélkül” felvonuló tüntetőket, tegnapi közlemé­nyében semmi jelét nem adta annak, hogy jogtalannak tekintené és akadályozni próbálná a résztvevők bevonulását a város főterére. A hatóság rámutatott: a szervezők egy megemlékezést, illetve ahhoz kapcsolódó felvonulást és tüntetést jelentettek be szombatra, a csendőrség pedig felkészült arra, hogy a közrendet biztosítsa az Autonómiáért és régiósításért, illetve a Románia közigazgatási átszervezését célzó jelenlegi tervezet ellen szervezett felvonulás és nagygyűlés elnevezésű rendezvényen, amelyet Marosvásárhelyen tartanak szombaton 16 és 19 óra között.

„A csendőrség a feladatainak megfelelően biztosítja és védi az állampolgárok tömegrendezvények szervezéséhez fűződő jogát mindaddig, amíg ezek a rendezvények békésen zajlanak” – áll a közleményben, amely szerint a cél az, hogy megelőzzenek bármilyen incidenst a nagygyűlés helyszínén (a székely vértanúk vesztőhelyén álló obeliszknél), valamint a gyülekezés, illetve az elvonulás útvonalain.

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) egy hónapja tett közzé felhívást, amelyben – a korábbi évek hagyományának megfelelően – marosvásárhelyi felvonulásra hívja híveit március 10-ére, a székely szabadság napjára. Izsák Balázs, az SZNT elnöke kiemelte: az idei marosvásárhelyi felvonulásra olyan évben kerül sor, amikor kibontakozása századik évfordulóját ünnepli a székely önrendelkezési mozgalom, amikor ötven év telt el azóta, hogy Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor megszüntette a Székelyföldre kiterjedő Magyar Autonóm Tartományt, amikor harmadjára került a parlament asztalára Székelyföld területi autonómiájának statútumtervezete, és amikor Románia – azóta leváltott – miniszterelnöke akasztással fenyegette meg a székelyeket. Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester sajtóértekezleten fejezte ki rosszallását az emberek utcára szólítása, „bujtogatása” miatt. A polgármesteri hivatal ezúttal arra hivatkozva emelt kifogást a felvonulással szemben, hogy az évek óta bejáratott útvonal egy kórház előtt is elhalad.

Az idei megemlékezést és felvonulást tavaly márciusban jelentették be a polgármesteri hivatalnál, amely a bejelentés utáni 48 órában tilthatta volna be a rendezvényt, de tiltó határozat nem született.