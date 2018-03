Lesz immunglobulin

Összesíti az immunglobulin biztosítására vonatkozó ajánlatokat az egészségügyi minisztérium azt követően, hogy Románia aktiválta az európai civil segélykérő mechanizmust, valamint a NATO-tól is segítséget kért a krónikus ellenanyaghiány miatt – közölte Sorina Pintea egészségügyi miniszter az öt legnagyobb európai immunglobulin-előállító laboratórium képviselőjével tartott találkozót követően.



Pintea beszámolt arról, hogy a segélyezőrendszerhez 70 ország csatlakozott, amelyek közül az Amerikai Egyesült Államok máris jelezte, hogy talált megoldást, de várhatóan más államok is válaszolni fognak a segélykérésre. Az egészségügyi tárca vezetője kifejtette, hogy Európában is vannak raktáron immunglobulin-tartalékok, és mielőtt további tárgyalásokba kezdenének, megfontolják az Ausztriától és más államoktól kapott ajánlatokat is.