Budapesten ünnepelnek az unitáriusok (A Vallásszabadság Éve )

Kászoni-Kövendi József, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerületének püspöki helynöke házigazda minőségben üdvözölte a sajtó jelen levő képviselőit, valamint azokat, akik a világháló révén vettek részt a találkozón, kiemelve a Nagy Ignác utcai egyházközség jelentőségét.

Kovács István, az egyház közügyigazgatója a 2018. jubileumi év eszmei jelentőségéről beszélt, kifejezve, hogy az 1568. évi Erdélyi Országgyűlés vallásügyi törvénye olyan értéket képvisel, amely minden magyar ember számára fontos. Pontosan ebből a felismerésből kiindulva, a Magyar Unitárius Egyház a vallásszabadság évét a testvérfelekezetekkel karöltve kívánja megvalósítani. Ennek jegyében zajlott január 13-án Tordán az a hálaadó ünnepség is, amely a vallásszabadság törvénye kihirdetésének a helyszínén kívánt megemlékezni arról az alapvető értékről, amelynek első hivatalos törvénybe iktatása nemzetünk történelmének kiemelkedő büszkesége. Az ünnepi hálaadó alkalom keretében, a Magyar Unitárius Egyház kezdeményezésére – mondta Kovács István – a jelen levő politikai elöljáróknak egy előterjesztést nyújtottak át, amelyet az erdélyi protestáns szász és magyar egyházak képviselői írtak alá, és amelyben azt kezdeményezik, hogy Magyarország országgyűlése, valamint Románia parlamentje és az Európai Parlament tekintse kiemelt jelentőségűnek a vallásszabadság törvényét, ugyanakkor január 13-át, a törvény kihirdetésének időpontját nyilvánítsa a vallásszabadság napjává.

Az ünnepi előterjesztés nyomán február 20-án Magyarország országgyűlése ötpárti konszenzussal fogadta el azt a törvénytervezetet, amely január 13-át a vallásszabadság napjává nyilvánította. E történelmi jelentőségű alkalom tudatosítása érdekében az egyház március 9-én ünnepi konferenciát és gálaműsort szervez az országgyűlés felsőházi termében, majd a Pesti Vigadóban.

Elekes Botond az Magyarországi Unitárius Egyházkerület főgondnokaként kifejezte, hogy az idei év valóban történelmi jelentőségű, azért is, mert az unitárius egyház számára ez az első olyan alkalom, amikor szabadon ünnepelheti fennállásának kerek évfordulóját. A Vallásszabadság Éve – folytatta Elekes Botond – valódi nemzetintegrációs program, ugyanis hathatósan elősegíti a magyarság értékeinek a tudatosítását és felmutatását. Egyben kiemelte azt is: az unitárius egyház ilyen szempontból is példát mutatott azzal, hogy a 2012-es egyházegyesítéssel megpróbálta orvosolni a trianoni békediktátum okozta történelmi méltánytalanságot.