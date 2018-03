Kibontakozóban a kereskedelmi háború

Trump elnök kedden Stefan Löfven svéd kormányfővel tartott közös sajtókonferenciá­ján jelentette ki: „Csaknem lehetetlenné teszik számunkra, hogy üzleteljünk velük, és mégis ideküldik az autóikat és minden mást is az Egyesült Államokba.” Az elnök azt hangoztatta, hogy az Európai Unió kihasználja az Egyesült Államokat a kereskedelemben. „Azt csinálnak, amit akarnak – vetette oda –, de ha ezt teszik, akkor nagy, 25 százalékos vámot nyomunk az autóikra, és akkor – higgyenek nekem – nem sokáig csinálják majd ezt velünk.” Az elnök hangot adott azon véleményének is, hogy „a kereskedelmi háború nem is olyan rossz dolog”.

Közben a kongresszus republikánus törvényhozóit változatlanul megosztják az elnök tervei a védővámokról. Ellenzői szerint a vámok több munkahelyet szüntetnek majd meg, mint ahányat teremtenek, és azzal a kockázattal járhatnak, hogy az Egyesült Államok szembekerül fontos szövetségeseivel, ráadásul a védővámok árát az amerikai fogyasztók fizetnék meg.

Az importvámok tervezett bevezetése miatti viták közepette bejelentette lemondását kedden Gary Cohn, Trump legfőbb gazdasági tanácsadója. A hírt elsőként a The New York Times jelentette. A lapnak nyilatkozó, névtelenséget kérő tisztségviselők szerint nem egyetlen ok húzódik meg a lemondás hátterében, bár a döntő motívum az lehetett, hogy Cohn csatát vesztett a gazdasági protekcionizmust hirdetőkkel, elsősorban Wilbur Ross kereskedelmi miniszterrel szemben.

A CBS televízió információi szerint az 57 éves Cohn – aki Donald Trumppal már elnökké választása előtt együtt dolgozott – nagy valószínűséggel azért távozik, mert nem tudta meggyőzni az elnököt arról, hogy ne jelentse be a vámtarifák bevezetését.

Kedd esti összeállításában az Axios amerikai hírportál arra hívta fel a figyelmet, hogy Trump elnökségének első évében többen hagyták el a Fehér Házat, mint az elmúlt negyven évben bármikor.