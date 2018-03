Keresztbe tesz Madrid (Katalán elnökválasztás )

Pablo Llarena bíró tegnap öt napot adott az ügyészségnek és a védelemnek, hogy ismertesse álláspontját a kérelemről. Ez a határidő hétfő délelőtt jár le, amikorra a katalán parlament ülését is összehívták.

Még ha engedélyezi is majd a bíróság az elnökjelölt szabadon engedését, megválasztásához jelenleg nincs meg a szükséges parlamenti többség.

Jordi Sánchez október 16-a óta van előzetes letartóztatásban egy szeptember végén tartott tüntetés miatt, amikor is a tiltakozó tömeg gyakorlatilag órákra foglyul ejtett spanyol csendőröket, akik házkutatást tartottak egy katalán kormányzati épületben. Nemcsak hogy hosszú ideig nem tudták elhagyni az épületet, de kint parkoló autóikat is megrongálták. Az ügyészség szerint a szervezők – köztük Sánchez – meg sem próbálták leállítani mindezt. Az elnökjelöltet ezért zendüléssel gyanúsítják.

Sánchez a december 21-i katalán parlamenti választásokon a második helyen szerepelt az Együtt Katalóniáért (Junts pel Catalunya) függetlenségi párt listáján, és így nyert mandátumot.