Színház a legkisebbeknek (Bemutató a Cimboráknál )

Több tekintetben is újdonságnak számít az az előadás, amelyet pénteken mutat be a Cimborák Bábszínház társulata. A Tündérek tenyerén című produkciót nem véletlenül határozták meg babaszínházként, hiszen a gyerekek közül is a legkisebbeket – 9 hónapostól 3 éves korig – célozza, megálmodói első ízben visznek színre ilyen jellegű előadást Sepsiszentgyörgyön.