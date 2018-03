És ez utóbbi műszaki kifejezés nagyon is találó rá, a Tanár úr ugyanis állandóan készül valamire, jár-kel, kutat – és talál is. Azt ugyanis már kevesebben tudják róla – bár többször is kiállított már –, hogy szenvedélyes gyűjtő. Leginkább a kövek vonzzák és mozgatják meg fantáziáját, de a különleges formájú, természet adta göcsörtösségükben vagy külső beavatkozás okán elváltozott alakú ágak, gyökerek éppúgy érdeklik. És mert természetjáró ember, talál is mindig valami érdekeset, bár sokszor az utcán hevernek a legszebb, legtalányosabb darabok. Egy kő ábrázolhat például madarat vagy rinocéroszt – attól függően, ki nézi és milyen történetet asszociál hozzá. Nos, ezekből a természet alkotta szobrokból nyílt meg a sepsiszentgyörgyi Lábas Ház alagsori kiállítóterének idei első időszakos tárlata tegnap délután, amely önmagában, látványként is érdekes, varázsát azonban a „szobrász” adja. Sebestyén Lajos ugyanis szívesen vállalkozik tárlatvezetésre (ehhez előzetes egyeztetés szükséges, az érdeklődők a Lábas Ház 0267 316 474-es telefonszámán jelentkezhetnek), és történeteit meghallgatni épp annyira érdemes, mint kiállítását megnézni.