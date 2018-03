Legyen szabadnap az ünnepnap

Rossz emlékeket idéz, ha munkával ünnepelünk, és nem is kell mindenkinek feltétlenül megvárnia, míg a parlament elfogadja a magyar nemzeti ünnepet szabadnappá nyilvánító törvényt, hiszen a magyar többségű önkormányzatoknak és a székelyföldi vállalatvezetőknek hatalmukban áll elengedni alkalmazottjaikat, hogy méltóképpen ünnepelhessenek. Az elmúlt évek során többen éltek már ezzel a lehetőséggel, Sepsiszentgyörgy önkormányzata is fogadott el erről határozatot, majd a kollektív munkaszerződésbe is belefoglalták március 15-e szabadnappá nyilvánítását. Jó lenne, ha ezt a gyakorlatot folytatnák, és ez maradna a rend a polgármesteri hivatalban és az alárendelt intézményekben, cégeknél – fejtegette Bálint József.