Újabb két haláleset Sepsiszentgyörgyön (Az influenza áldozatai )

Lapunk érdeklődésére dr. Antal Álmos, a megyei kórház orvos igazgatója elmondta, mindkét szóban forgó esetben egyértelműek voltak az influenzás tünetek, mindkettőjüknél súlyos légzési elégtelenség lépett fel. A várandós kismama magzata is elhunyt. Bár a vírusfertőzést nem kérdőjelezik meg, mindkét esetben próbát küldtek a bukaresti Cantacuzino Intézetbe, amelynek eredménye tegnapig nem érkezett meg. Februárban egy Tulcea megyei 53 éves férfi hunyt el a megyei kórházban az influenza szövődményeként megjelent tüdőgyulladás miatt, a vírusfertőzést a Bukarestben elvégzett laboratóriumi vizsgálatok igazolták.

Jelenleg négyen fekszenek a fertőző osztály felnőttrészlegén grippetünetekkel, igazolt eset nincs, aki volt, már hazaengedték – tudtuk meg dr. Nagy Réka szakorvostól. Nagy doktornő elmondta, a beutalt betegek nem voltak beoltva influenza ellen, sem azok, akiknél a betegség enyhébb lefolyású volt, sem akiknél súlyos forma jelentkezett. Míg kezdetben főként a Bodza-vidékről érkeztek az influenzagyanús páciensek, az utóbbi időben megoszlik a betegek származási helye, sepsiszentgyörgyieket is utaltak be azonos tünetekkel – közölte a szakember.

Dr. Kováts István fertőző-főorvos lapunknak elmondta, a megyei kórház az influenzaszezon elejétől rendelkezik a szükséges specifikus gyógyszerrel, amelynek hatása annál nagyobb, minél korábban kezdik el a kezelést, ellenben amikor súlyos komplikációk alakulnak ki, akkor már nem beszélhetünk csak az influenzáról, és a kezelést is ennek függvényében kell változtatni.

Kovászna megyében csökkenőben van a felső légúti megbetegedések száma: a múlt héten 3025 új esetet jelentettek a családorvosok, míg egy héttel korábban 3400 megbetegedést jegyeztek – tudtuk meg dr. Sántha Ferenc járványtani főorvostól. A szakember elmondta, ez ugyanolyan szintű esetszámcsökkenés, mint a grippeszezon eleji növekedés. Az eddig elküldött tizennégy próbából tíz esetben igazolta a Cantacuzino Intézet az influenzavírus jelenlétét – közölte Sántha doktor. A megye 3300 adag influenzavírus elleni védőoltást kapott, ami el is fogyott, néhány dózis még maradhatott a családorvosoknál.