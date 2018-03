Figyeljünk Háromszék gazdasági értékeire

Bereczki Kinga, a HKA igazgatója hangsúlyozta, már a megyei kereskedelmi kamara és az Asimcov vállalkozói szövetség révén is elérhetők a program tudnivalói, s lehetőség van akár a regisztrációra is. Azzal a céllal fejlesztették ki a védjegyprogramot, hogy környezetünkben kiemeljék a helyi jelleggel bíró vállalkozásokat, szolgáltatásokat és termékeket. Használatával tulajdonképpen erősíteni kívánják az együttműködést vásárlók, üzletek, cégek és közösségek között – mondta, hiszen azt tapasztalják: a helyi polgárok tisztában vannak a helyi cégek jelentőségével, fontosságával. Ezért tartja szükségesnek, hogy a vállalkozások odafigyeljenek a közösségi igényekre, hiszen a kapcsolat így fűzhető szorosabbra.

Bagoly Miklós, az Asimcov elnöke üdvözölte a kezdeményezést, s rámutatott: minden cégnek érdeke, hogy lehetőségeihez mérten biztosítsa és szélesítse piacát. Úgy értékelte, a fogyasztók számára iránymutató ez a védjegy, hiszen nemcsak a helyi termék azonosítását szolgálja, de egyfajta „elit klub” is, amelyben ezzel a védjeggyel biztosítják a vásárlókat, ügyfeleket arról, hogy az érintett termékek, szolgáltatások egy bizonyos minőségi szint alatt nem kerülnek forgalomba. Megjegyezte azt is, a kezdeményezők egyik lényeges feladata éppen az, hogy folyamatosan ellenőrizzék ennek betartását.

Napjainkban egyre érezhetőbb az igény a helyi termékek iránt, s ezzel élni kell – szögezte le László Endre, a kereskedelmi kamara alelnöke, aki szerint a védjegy révén könnyebben beazonosíthatók a helyi szolgáltatások, termékek. A program partnereihez csatlakozva szorgalmazta az állandó minőségvizsgálást annak érdekében, hogy hitelt romboló áru ne kerüljön forgalomba.

Jó ötletnek tartja a védjegyet Édler András, a kereskedelmi kamara elnöke, aki szerint nagyszerű marketingeszköz, amellyel nagyon egyszerűen kommunikálható, hogy jó és minőségi terméket jelöl. Emellett Háromszék gazdaságának erősítéséhez is hozzájárul – mondta, s rámutatott: nem véletlen, hogy az ország más régiójában felnéztek a háromszéki emberre, aki szívvel-lélekkel dolgozik termékei előállításán.

A Háromszéki Termék/Háromszéki Vállalkozás védjegy azt jelöli, az adott portéka, vállalkozás érdemes az odafigyelésre, adott esetben arra, hogy pénzünket ott költsük el, arra fordítsuk – összegzett Bereczki Kinga. „Minél közelebb vagyunk a közösséghez, annál nagyobb a felelősség a bizalmat érintően, éppen ezért tartjuk fontosnak a partnerséget, az együttműködést. Összefogással erőteljesebb felügyeletet tudunk biztosítani, több erőforrást tudunk mozgósítani annak érdekében, hogy a program minél jobban működjön” – mutatott rá.

A programmal kapcsolatos tudnivalók, az adatbázis és a partnerek jegyzéke a minoi.ro honlapon érhető el, s ugyanitt regisztrálhatnak is az érdeklődők egy űrlap kitöltése révén.