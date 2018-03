Gesztusoknál többet

A többség azonban megadja a módját: ki szerényebben, ki fényűzőbben próbálja kiemelni március 8-át a hétköznapokból, és mi tagadás, jól is fog mindenkinek, ha kirúg a napi rutinból, kicsit eltréfál a munkatársakkal, és több időt tölt szeretteivel, akár egy banális séta vagy társasjáték erejéig. Próbálunk örömet szerezni, vidámak lenni, és ez jól van így – de vajon hányan vannak azok, akiket mélyebben is foglalkoztat a nők helyzete? Jeles napokon szeretjük kizárni életünkből a csúnya, nehéz, fájdalmas dolgokat, nemigen akaródzik arra gondolni, hogy most is vannak szenvedők, nélkülözők, segítségre szorulók, akik egy napra sem tudnak felszusszanni. Nekik nem elég egy virág, egy gesztus – többre van szükségük a társadalom boldogabbik részétől.

Romániában az alkotmány szavatolja a nők és férfiak egyenlőségét, de a gyakorlat azért másként fest, és nem azért, mert kevés a női árumozgató vagy férfi virágárus. Általában a vezető tisztségekben mérik az egyenlő esélyeket, és e téren jócskán van behoznivaló – ámbár nem kívánt felzárkózásnak is tanúi vagyunk, hiszen már több korrupciógyanús női politikusa is van az országnak. A lakosság körében azonban keményen tartják magukat a régi magatartásminták, amelyekben zömmel az asszonyokra hárul – munka után – a háztartás és a gyermeknevelés, és bár az utóbbi időben egyre többet vállalnak át (átlagban) a férfiak, még mindig aránytalanul oszlanak meg a terhek: civil szervezetek szerint a feleségek kétszer annyit dolgoznak otthon, mint a férjek. Így persze nehezebb karriert építeni – családbarát munkahelyekre és szolgáltatásokra lenne szükség, de hol vannak ilyenek? Az állam nem törődik ezzel – sőt, a részmunkaidős foglalkoztatást most lehetetlenítették el az adóügyi „forradalommal” –, a magánszektorban keveseknek telik nagylelkűségre, például saját óvodára, gyermekek vakációs foglalkoztatására. De vannak ennél súlyosabb gondok is: tizenéves anyák tízezrei, a családon belüli erőszak áldozatai – húszezernél többet jelentettek csak tavaly, háromnegyedét nők ellen, és nincs jó törvény a védelmükre, sürgősségi kormányrendeletet is csak gyilkosság után hoztak –, a külföldi munkavállalás miatt kettévágott családok, a kitelepedett fiatalok magukra maradt idős szülei, akik virágot csak képeslap formájában kapnak, magányos öregek, akiknek még ennyi figyelem sem jut.

Rájuk is gondoljunk. És ne csak ma. Mi javíthatunk a világunkon.