Az örök titok

Virágok, mosolyok, kedvesség. Üzenetek, telefonhívások, átvállalt feladatok. Tavasz, remények, madárfütty. Mindez benne van a mai napban, amikor egy kicsit szebb arcukat próbálják mutatni az emberek, mint minden ünnepen. De vannak árnyékok is: egész nemzedékek, amelyek számára március 8-a még most is a kommunista rendszer által erőltetett alkalom a csak kiáltványokban létező nemi egyenlőség hirdetésére, és újabb kori fanyalgók, akik a férfiak napját kérik számon a nőktől.