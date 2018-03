Chiajna ellen kezdenek a rájátszásban (Labdarúgás, Bajnokok Ligája )

A csapatok az alapszakaszban kétszer találkoztak, a szeptemberi odavágóban az Ilfov megyeiek 2–1 arányban győztek, a szentgyörgyiek részéről Fülöp István szerzett vezetést, a másik oldalon pedig Paul Batin és Claudiu Bumba volt eredményes. Az alakulatok a februári visszavágóban döntetlent játszottak, Ibrahima Tandia korai találatára Ronaldo Deaconu a második félidőben válaszolt. A Sepsi OSK 10 ponttal a hatodik, míg a Ion Moldovan edzette csapat 14 ponttal a harmadik helyről vág neki az alsóházi rájátszásnak.

„Számunkra most kezdődik a bajnokság, a playout első meccse előtt állunk, és a folytatásban további 13 mérkőzésünk lesz, ami nemcsak nekünk nagyon fontos, hanem a többi csapatnak is. Szeretném, ha jól kezdenénk a rájátszást, még akkor is, ha idegenben játszunk egy olyan tapasztalt játékosokból álló alakulat ellen, mint a Concordia Chiajna. Legutóbb három fordulóval ezelőtt találkoztunk, de reméljük, ezúttal győzni tudunk. Azt gondolom, az FCSB ellen elszenvedett vereség ellenére jó formában vagyunk, fizikai és mentális téren is erősek a labdarúgók. Benjamin Kuku kivételével mindenki egészséges és bevethető” – mondta Eugen Neagoe vezetőedző.

A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Hadnagy Attila is jelen volt, aki úgy érzi, a jövőben is tudja még segíteni gólokkal a piros-fehéreket. A csapatkapitány elmondta, nagy volt az elmúlt hónapokban a játékosmozgás, és ennek köszönhetően sokkal jobban teljesít a csapat. Bizakodóak a rájátszással kapcsolatban, a lehető legtöbb pontot szeretnék begyűjteni az élvonalban maradás érdekében.

A mérkőzések: * playoff: Kolozsvári CFR–Jászvásári Poli (ma, 20.45 óra), Craiova–Astra Giurgiu (szombat, 20.45 óra), FCSB–FC Viitorul (vasárnap, 20.45 óra) * playout: FC Boto­şani–Bukaresti Juventus (ma, 18 óra), Concordia Chiajna–Sepsi OSK (szombat, 18 óra), FC Voluntari–Temesvári Poli (vasárnap, 18 óra), Dinamo–Medgyesi Gázmetán (hétfő, 20.45 óra). A mérkőzéseket a Digi­Sport, a Telekom Sport és a Look TV élőben közvetíti.