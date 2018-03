Idegenben nyert a Juventus, és továbbjutott (Labdarúgás, Bajnokok Ligája)

A londoni csapat kezdett jobban, több gólszerzési lehetőséget is kidolgozott, eközben az olaszok inkább a védekezésre koncentráltak, viszont egyik támadásuk során egy büntetőt kértek számon a játékvezetőn. A Tottenham mezőnyfölénye még a szünet előtt góllá érett, a dél-koreai Szon Hung Min volt eredményes.

A szünet után is a Tottenham járt közelebb az újabb találathoz, viszont az olaszok a 64. percben egy ellentámadást követően, az első kaput eltaláló lövésükből egyenlítettek Gonzalo Higuaín révén. Nem sokkal később újabb védelmi hibát kihasználva, Higuaín passzolt Paulo Dybala elé, aki megszerezte a továbbjutást érő találatot. A folytatásban a londoniak voltak veszélyesebbek, egyszer a kapufát is eltalálták, de nem sikerült egyenlíteniük.

Az angol bajnokságban éllovas Manchester City továbbjutásához nem fért kétség, miután az első felvonást 4–0-ra nyerte Svájcban. A visszavágón a szigetországiak több kulcsjátékosukat pihentetve léptek pályára. A mérkőzés 8. percében Gabriel Jesus szerzett vezetést a házigazdáknak, majd az első félidőben Mohamed Elyounoussi egyenlített, a 71. percben pedig Michael Lang szerezte meg a győzelmet érő találatot.

Eredmények, nyolcaddöntő, visszavágó: Tottenham Hotspur–Juventus 1–2 (gólszerzők: Son 39., illetve Higuaín 64., Dybala 67./összesítettben: 3–4), Manchester City–FC Basel 1–2 (gsz.: Gabriel Jesus 8., illetve Elyounoussi 17., Lang 71./össze­sítettben: 5–2). (miska)