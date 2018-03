Itthon játszik a Sepsi Futsal (Teremlabdarúgás, I. liga )

Mindkét csapat vereséggel zárta a bajnokság előző körét: a zöld-fehérek a végső győzelemre is esélyes Temesvári Informatika otthonában kaptak ki 11–1-re, míg a vásárhelyiek hazai környezetben 9–4-re veszítették el a Jászvásár elleni összecsapásukat. Az együttesek odavágóbéli párharcuk City’US-os sikert hozott, miután a Maros megyeiek 4–2-re győzték le Farkas Attila tanítványait.

A rangsor utolsó előtti helyén tanyázó Sepsi Futsal a mostani szezonban még egyetlenegy bajnokiját sem tudta megnyerni (0 pont), ellenben a Marosvásárhelyi City’US két mérkőzésen is diadalmaskodott, ám a szakszövetség kétszer is megbüntette, és csak ezért utolsó a rangsorban (-2 pont). Bízunk abban, hogy a megyeszékhelyi együttes számára megtörik a jég a sereghajtók rangadóján, és a Sepsi Futsal megnyeri idei első hazai összecsapását. Hajrá, Sepsi Futsal!

A 16. forduló további mérkőzései: ma Galaci United–Resicabánya, szombaton Jászvásár–Călărași, vasárnap Csíkszeredai Imperial Wet–FK Székelyudvarhely, hétfőn Déva–Temesvári Informatika. (t)