Felújítják a kolozsvári Szent Mihály-templomot

Veres Stelian plébániai kormányzó tájékoztatása szerint márciusban adják le a felújítás műszaki tervét, ennek jóváhagyása után következhet a kivitelező kiválasztása. Valószínűsítette, hogy húsvét és pünkösd között elkezdődhetnek a mun­kálatok. A tervek szerint a felújított templomot 2021 késő őszén nyitják meg újra a látogatók előtt. Azt tervezik azonban, hogy addig havonta biztosítanak munkalátogatási lehetőséget az érdeklődőknek.

A plébániai kormányzó szerint a templom tetőszerkezetének kijavítása, a cserepek újrarendezése és a kőfalak letisztítása lesz a legnagyobb beavatkozás. Ugyanakkor korszerű világítással, elektromos hálózattal és fűtésrendszerrel is ellátják a templomot, és állandóan látogathatóvá teszik a tornyot. Ebben állítják majd ki azoknak a barokk oltároknak a némelyikét, amelyeket 1951-ben távolítottak el a templomból.

A gótikus plébániatemplom hosszú ideig tartó építése a 14. század második felében kezdődött, és a 15. század első felében fejeződött be. A templom jelenlegi, neogótikus tornya 1837 és 1859 között épült. Az utolsó nagyobb beavatkozás során 1951-ben elbontották a szentély sérült barokk boltozatát, és az eredeti gótikus boltozatot vasbetonból rekonstruálták. Szintén ekkor fedték fel a templomban ma is látható falképeket.