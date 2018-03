Szórja a pénzt Meghan Markle

Meghan Markle kiválasztotta menyasszonyi ruháját. Azt eddig is lehetett sejteni, hogy a kreáció nem lesz olcsó mulatság, hiszen eljegyzési fotójához is egy 56 ezer fontos Ralph and Russo estélyit választott magának.

A rajongók szemöldöke azonban azonnal felszaladt, amikor a napokban kiderült, hogy az ara menyasszonyi ruhája 400 ezer font lesz. Így azon már nem is csodálkozunk, hogy a jegyes pár megduplázta az esküvőre szánt költségkeretét.

A hírek szerint az amerikai színésznő is mélyen a zsebébe nyúlt, lefoglalt ugyanis egy 120 ezer font értékű luxus nászutat, ami az ő ajándéka kedvesének.

Az idén 34 éves herceg – Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája – és a 37 éves amerikai színésznő eljegyzését november végén jelentették be; az esküvő május 19-én lesz Windsorban, a legősibb angliai királyi rezidencián. A Kensington-palota – Harry londoni rezidenciája és hivatala – a napokban újabb részleteket tett közzé az esküvői előkészületekről. A közleményből kiderül, hogy összesen 2640-en kapnak meghívót a ceremóniára.

Meghant sokáig Katalin hercegnéhez hasonlították, azonban látva a nagyzolást, a párhuzamnak már nincs létjogosultsága. Katalin gyakorta visel fast fashion üzletekben vásárolt darabokat, kedvenceit évekig hordja, ő a spórolós hercegné, ami Meghanra nem lesz igaz.