Kis pacsirták daloltak

A vetélkedő célja, hogy gyermekeink a népdalok által jobban megismerjék népünk múltját, örökségét. Az óvodai nevelésben feladatunknak és kötelességünknek tartjuk felkelteni a népdalok iránti érdeklődést a gyermekekben, és felhívni a figyelmüket, hogy értékes kincsként őrizzék és adják tovább, amit megtanultak.

Az óvodában szerzett zenei alapok mély nyomokat hagynak a gyerekben, amelyek aztán érett korban válnak igazi szellemi tulajdonná. A még érintetlen gyermeki lélek fogékonyabb, nyitottabb a tiszta forrásból merített népi, zenei kultúra befogadására. A népdal érzelmeket és tudást közvetít, ami által éneklője érzelmileg is gazdagodik.

Ezt tükrözte a rendezvény hangulata, a jelen lévő gyermekek teljesítménye és lelkesedése. Az elbíráló bizottság zeneszakos tanárai (Constantin Rozália, Kerezsi Mária és Kerezsi János) támogatják és jó ötletnek tartják az ilyen jellegű kezdeményezést már óvodáskorban, hiszen az éneklés is tehetség, amit fel kell mutatni.

Nevelési tervünk folytatásaként a jövő tanévben is megszervezzük a Dalos madár, kis pacsirta népdalvetélkedőt, de már több óvoda bevonásával, arra buzdítva az óvodapedagógusokat, hogy minél több gyermekkel vegyenek részt ilyen jellegű rendezvényeken, hiszen Kodály szavaival élve: „a népdal is minél többeké lesz, annál nagyobb lesz a világító és melegítő ereje”.

Szilvási Melinda óvodavezető