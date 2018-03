Zöld órán az albisi diákok

A szeles, borzongós téli időjárás ellenére a gyermekek nagy érdeklődéssel tekintették meg a 16 hektáros telep minden kis zugát, meglepődésüket fejezve ki főképp a különböző nagy kapacitású gépek láttán. A szervező intézmények fontosnak tartják, hogy a hulladékkezelő központot gyermekek látogassák, hiszen az igazán hatékony környezettudatos magatartás kialakításának már gyermekkorban el kell kezdődnie. Elengedhetetlen, hogy megértsük ennek horderejét, és elkezdjük a megtermelt hulladékot csökkenteni, illetve külön-külön gyűjteni! A látogatással elsősorban a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára próbáltuk felhívni a figyelmet, arra ösztönözve, hogy tartsuk be az erre vonatkozó szabályokat, hiszen gyermekeink, mindannyiunk jövőjének tisztasága, valamint a szemétszámlánk vaskossága függ tőle.

A látogatás során többek között megtudtuk, hogy az elmúlt négy hónap alatt a lécfalvi hulladékkezelő központ területére több mint 11 ezer tonna hulladék érkezett, amelynek akár 60 százaléka is újrahasznosítható lenne, ha azt nem a kommunális, hanem a szelektív gyűjtőkbe helyeznénk el. A működtető friss almával és édességgel kedveskedett a gyermekeknek, akik a Wegener Pro Sanitate Alapítvány jóvoltából egy zöld szatyrot is kaptak. A szervezők a gyermekek nevében köszönik a csernátoni önkormányzatnak, hogy felvállalta a diákok szállítását.

Derzsi Katalin