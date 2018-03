Továbbra is virágzik a korrupció (Romániát bírálja az EB )

A szerdán délután kiadott dokumentum bikkfanyelven, de azért érthetően és egyértelműen leszögezi: Romániában veszélybe került a korrupcióellenes küzdelemben elért fejlődés visszafordíthatatlansága.

„A korrupcióellenes küzdelemre hivatott igazságügyi szervek kiváló és folyamatos eredményeit nagymértékben csökkentették a tavalyi fejlemények. Az igazságügy működését szabályozó törvények jelenleg is zajló reformja kapcsán fennáll a veszély, hogy sérti a bírói és ügyészi függetlenséget, és semmissé teszi az elmúlt tíz évben elért eredményeket. Ráadásul a korrupcióellenes küzdelemre hivatott igazságügyi intézményekre továbbra is erős nyomás nehezedik” – áll a jelentésben.

Felsorolásukból kiderül: a korrupció továbbra is minden szinten virágzik, és gátolja a vállalkozások megfelelő működését, az üzleti szféra legnagyobb kihívása ugyanis továbbra is a korrupció, valamint a közszférában megnyilvánuló problémák.

A megkérdezett cégvezetők tavaly is a korrupciót és a nepotizmust tekintették a vállalkozások megfelelő működését hátráltató legfőbb akadálynak, a cégek 85, illetve 82 százaléka jelölte ezt meg fő problémaként, miközben az európai uniós átlag 37, illetve 38 százalék.