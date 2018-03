Összefogással az autonómiáért (Székely szabadság napja )

Az SZNT tegnapi felhívásában kinyilvánította: minden feltétel adott ahhoz, hogy a székely szabadság napja alkalmából tartandó marosvásárhelyi megemlékezésen és tiltakozáson több tízezer ember mutassa fel az autonómia iránti igényét. Azt is hozzátette, hogy az idei tömegrendezvényre ismét sikerült széles körű összefogást biztosítani: a magyar pártok és politikai szervezetek támogatják a rendezvényt.

Az SZNT szerint az összefogás azt is megköveteli a résztvevőktől, hogy politikai meggyőződésüktől függetlenül a nemzeti érdeket tartsák szem előtt, és érvényesítsék a székely béke elvét.

„Tanúsítsunk megértést és tiszteletet azokkal a felszólalókkal szemben is, akikkel esetleg nem mindig értünk egyet” – áll a felhívásban. Az SZNT szerint erre kötelez minden résztvevőt a székely vértanúk iránti kegyelet és az erdélyi magyar politikai szervezetek ismét megvalósult összefogása.

A megmozdulás szombaton 16 órakor kezdődik a marosvásárhelyi székely vértanúk emlékművénél. Az itt elhangzó beszédek után a résztvevők a prefektusi hivatal elé vonulnak, ahol petíciót adnak át a kormány Maros megyei képviselőjének. A rendezvényre Székelyföld egész területéről érkeznek.

Lucian Goga prefektus tegnapi sajtótájékoztatóján kitért a szombatra meghirdetett székely szabadság napja rendezvényre is. Kijelentette: tiszteletben tartják a résztvevők jogát a megemlékezésre és a tiltakozásra, de arra kérik őket, hogy csendben és rendben tegyék. „Felkérem mindazokat, akik az alkotmányos jogukkal élve megemlékezésre és tiltakozásra készülnek, hogy csendben tegyék, anélkül, hogy zavarnák a többi állampolgárt” – mondta a prefektus, hozzátéve: a rendfenntartó szervekkel együtt határozottan, de belátással fognak viszonyulni a tömegrendezvényhez.

Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a kellemes és már a múltban is kulturálisan emancipált Marosvásárhely ma a politikai elitek harcának színterévé vált. Kijelentette: a városnak sem a román, sem a magyar lakói nem ezt érdemlik. „Ha az itteni értékeket tekintjük, más városok előtt járunk. De egyesek azt akarják, hogy Marosvásárhely kísérleti tereppé változzék” – fogalmazott a polgármester.

A tiltakozás csendes vagy hangos volta 2016-ban merült fel hangsúlyosan. Akkor a felvonulás végén a csendőrség azt közölte, hogy nem történt rendbontás, de egy héttel később 34, a videófelvétel alapján azonosított személyt bírságolt meg csendháborítás miatt. Ugyanakkor a csendőrség további ötven szervezőnek és önkéntes rendfenntartónak rótt ki bírságot arra hivatkozva, hogy nem léptek fel a tömegrendezvény megszakítása érdekében akkor, amikor azt tapasztalták, hogy a közrend és a csend megzavarására alkalmas cselekedetek történtek. Azóta a bíróság valamennyi bírságot eltörölte.



Maros megye RMDSZ-vezetői távol maradnak

Az RMDSZ Maros megyei vezetői bejelentették, nem vesznek részt a szombati marosvásárhelyi tömegrendezvényen. Senkit nem akarnak lebeszélni a részvételről, de ők nem lesznek ott – adta hírül tegnap délután a Krónika. Péter Ferenc, az RMDSZ megyei elnöke tegnap elmondta, támogatja a székely szabadság napján szervezett tiltakozó akciót, de higgadtságra és körültekintésre inti a résztvevőket. Kifejtette, személyesen nem lehet jelen a Postaréten, mivel már azelőtt egy nappal külföldre utazik. Nem látogat el a székely vértanúk vesztőhelyére Vass Levente, a szervezet vásárhelyi elnöke sem, aki szerint „akárcsak a kalákát, a székely szabadság napját is ideje lenne más-más településen megszervezni”. Az RMDSZ helyi elnöke úgy véli, a március 10-ei megemlékezésnek is megvan a létjogosultsága, de az alig öt nap múlva következő nemzeti ünnep afféle konkurenciáját érzékeli benne. Nagyon nehéz úgy mozgósítani március 15-re, ha azelőtt öt nappal, ugyanazon a helyszínen az emberek már részt vettek egy másik rendezvényen” – érvelt az RMDSZ parlamenti képviselője.