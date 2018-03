Moszkva tagad, de közölte, az árulók korán halnak (Szkripal-gyilkosság )

A legfőbb állami csatornán, a Pervij Kanalon futó híradóban Kirill Klejmenov műsorvezető közölte: „Senki halálát nem kívánom, de senkinek sem ajánlom a kettős ügynöki karriert. A hazaárulás mint foglalkozás talán az egyik legnehezebb szakma. Kevesen vannak közülük, akik megérik az öregkort.”

A műsorvezetőnek azokhoz is volt szava, akik Nagy-Britanniát választották új otthonukként. „Ne válasszák lakóhelynek Nagy-Britanniát azok az árulók, akik szabad idejükben is utálják szülőhazájukat. Valami rossz ott, lehet, hogy a klímával van valami baj, de az utóbbi években túl sok a tragikus következménnyel járó incidens” – magyarázta a műsorvezető.

Közben a Gazprom állami energiaholding tulajdonában lévő NTV televízióban azt hangsúlyozzák, a nyugatiak minden bizonyíték nélkül vádolják Moszkvát a merénylet elkövetésével. „A britek meg sem próbálnak együttműködni Oroszországgal a vizsgálatban. Már fel is fedezték az orosz szálat, ám ez híreszteléseken és pletykákon alapul” – hangsúlyozták a híradóban.

A brit hatóságok már többet tudnak arról a szerről, amellyel ismeretlen tettesek megmérgezték az orosz származású brit-orosz kettős ügynököt, Szergej Szkripalt és lányát, Juliját. A brit belügyminiszter szerint „nagyon ritka” idegméreg okozta a délnyugat-angliai Salisbury városában történt mérgezéseket. Amber Rudd a BBC rádiónak nyilatkozva tegnap elmondta azt is, hogy a helyszínre elsőként érkező rendőr, akit szintén súlyos mérgezéses tünetekkel szállítottak a helyi kórházba, már kommunikál a környezetével, de állapota még mindig súlyos.

Arra a kérdésre, hogy ha bizonyítékok merülnek fel Oroszország felelősségére, a brit kormány készen állna-e intézkedésekre Moszkva ellen, a brit belügyminiszter a csütörtöki BBC-interjúban csak annyit mondott: ha a brit hatóságok összegyűjtöttek minden bizonyítékot arról, hogy egyáltalán mi történt, akkor majd megneveznek valakit az incidens felelőseként, ha ezt helyénvalónak találják. Amber Rudd hangsúlyozta: ebben az ügyben hideg fejjel kell eljárni, híresztelések helyett tényekre támaszkodva. (Hvg.hu/MTI)