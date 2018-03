Felszámolnák a lakótelepi piacokat (Sepsiszentgyörgy )

Az eddigi működtető Tega Rt. húsz éve aláírt, tíz éve meghosszabbított szerződése a városházával most járt le, és újat kell kötni. Addig is az önkormányzat saját kezelésébe veszi a Szemerja, az Állomás és a Csíki negyedi piacokat, és tárgyalásokat kezdeményez az érintett butikosokkal, eladókkal a szükséges átalakításokról; a Szemerja negyedben például a jelek szerint inkább parkolókra és vásárcsarnokra van szükség. Műszakilag mindhárom kispiac elavult, korszerűsítésüket pedig azért nem tartja indokoltnak az alpolgármester, mert a Szemerja negyedben mindössze két, a Csíki negyedben egyetlenegy őstermelő kínálja portékáját, az Állomás negyedben pedig a terület kétharmada magántulajdonban van, bért kell fizetni érte. Az őstermelőket egyébként továbbra is támogatni kívánják: a központi piac asztalainak 40 százalékát nekik tartják fenn, és van még hely, tehát a lakónegyedekből is oda költözhetnek, de az is megfontolandó ötlet, hogy számukra új, tetszetősebb standokat alakítsanak ki a körzetekben, ahol most is árulnak.