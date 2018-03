Kézművesek a Szimplában

Hasonló értéke van annak is, ha kézművestől vásárolunk egyedi darabot szeretteinknek. Ezt megtehettük tegnap a sepsiszentgyörgyi Szimpla romkocsmában, ahol ékszerkészítők, fazekasok kínálták termékeiket, de kézművesszappant is vásárolhatott az arra járó. A Szimpla első alkalommal adott helyet ilyen rendezvénynek, a működtetőtől pedig megtudtuk, hogy a nőnapi kézművesvásárt hagyományteremtő szándékkal szervezték. A kirakodó jól illik a hely szelleméhez, ahol tegnap a hölgyek kis ajándékot is kaptak a házigazdától és egyik-másik kézművestől.