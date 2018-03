Még mindig perben az árkosi kastély

Minekutána évtizedes perek után megítélték az örökösöknek az árkosi Szentkereszty-kastélyt, az onnan kiköltöztetett intézmény, az Árkosi Kulturális Központ tovább perel. Több per folyik több szinten.



Tegnap a Kovászna Megyei Törvényszéken tartott tárgyaláson a román állam képviseletében a pénzügyminisztérium követelt 5,5 millió eurót a múlt rendszerben végrehajtott beruházások ellenértékeként. Az örökösök, a Jankovich-Bésán testvérek képviseletét Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd látja el. Lapunknak beszámolt a folyó ügyekről. Kifejtette, amit Kopacz Attila, az Árkosi Kulturális Központ igazgatója és ügyvédje, Ioan Sabău-Pop összehoz a kastély kapcsán, minden képzeletet felülmúl. Legújabb húzásaik szerint a Jankovich-Bésán család nem is létezik. (Megjegyezzük, hogy tegnap ott volt a tárgyaláson Jankovich-Bésán Elemér.) Feljelentették a közjegyzőt, a végrehajtót, a földhivatalt, még Antonescut is megvédik, ezzel szemben ifj. Szentkereszty Bélát hortysta háborús bűnösnek állítják be, mutatott rá Kincses. (A részletekre visszatérünk.) (szekeres)