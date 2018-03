Új híd épül az Olton (Illyefalvi fejlesztések )

A tervek szerint a jelenlegi, a nyolcvanas évek közepén épült, eredetileg falábakon álló, makadámmal borított vashidat egy 34 méteres betonhídra cserélik, a tegnap aláírt szerződés értelmében 18 hónap alatt kellene megépülnie. A most látható átkelő a 2006-os áradások idején sérült súlyosan, a víz kimosta az egyik hídlábat, akkor gyorssegélyből vaslábra cserélték, de az egész szerkezet elcsúszott, eltorzult – fejtette ki érdeklődésünkre Fodor Imre, Illye­falva polgármestere. Az elöljáró felidézte: a hídépítés ötlete, pontosabban kényszere nem új keletű, 2010-ben egy szaktanulmány megállapította, amint a tavaly benyújtott pályázat alkalmából jelezte is a minisztériumnak, hogy egy új híd építésére van szükség. A közel nyolc évvel ezelőtt készült felmérés és szakvéleményezés egyértelműen kimondta: a jelenleg álló híd már nem javítható. Fodor Imre rámutatott: az Elena Udrea minisztersége alatt elindított országos infrastruktúra fejlesztés programhoz pályáztak 2010-ben, de az egész csak elképzelés szintjén maradt. Az illyefalvi önkormányzat pedig maradt a tervekkel, amelyek végül a jelen programhoz szükséges dokumentáció alapjául szolgáltak.

Fodor Imre elmondta, hála a tervezőknek, a szükségességi és megvalósíthatósági tanulmányt sikerült határidőre összeállítani, és októberben benyújthatták. Mint kiderült, pénzügyileg, műszakilag rendben van, így november közepén a finanszírozási szerződést is aláírták.

A polgármester hozzátette, a tavaly meghirdetett helyi fejlesztések országos programját némileg kétkedve fogadta a korábban tapasztaltak miatt, de meglepetésére erőteljesen indult, őszre-télre az első finanszírozási szerződések is megszülettek, a kivitelező kiválasztása is zökkenőmentesen zajlott, megúszták az óvást, így tegnap aláírhatták a nyertessel a kivitelezési szerződést. A polgármester úgy vélte: úgy tűnik, a minisztériumban is elkezdtek dolgozni, és az önkormányzatokat is ösztönzik, hogy lehetőleg minden feltételnek tegyenek eleget, ne legyenek fennakadások. Egyelőre azt látni, hogy azoknak önkormányzatoknak, amelyek időben és megfelelően lépnek, lesz lehetőségük lehívni a támogatásokat és lezárni a munkálatokat.

A tegnapi megállapodást követően a nyertes vállalatoknak (három cég közösen jelentkezett) harminc nap áll rendelkezésre a kezdési parancstól számítva, hogy elkészítsék a kivitelezési tervet, majd az építkezési engedély birtokában nekiláthatnak a munkálatnak. Elviekben ez a folyamat nagyjából másfél hónapot vesz fel, tehát a tulajdonképpeni építkezés május közepén kezdődhet el – részletezte a polgármester.

A híd jelentőségéről Fodor Imre elmondta: gyakorlatilag két falurészt köt össze, de nem csak a helyi infrastruktúra részeként kell rá tekinteni, ugyanis a 33-as községi út, amelynek az átkelő a része, a 12-es országutat köti össze a 112-es megyei úttal. A községi út mentén több vállalkozás is megtelepedett az elmúlt években, számukra is fontos, hogy a híd is használható legyen. A polgármester ugyanakkor egy másik részletre is kitért: olyan útról van szó, amelyet könnyű forgalomra terveztek, tehát a híd megépülte után a következő lépés magának az úttestnek a feljavítása lesz, bizonyos szakaszain ugyanis zajlik nehéz forgalom, és ennek hatásai (repedések) már látszanak. Hogy az útjavítást ki végzi majd, még nem dőlt el.