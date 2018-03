Zene

Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban, a Bástya-házban (Olt utca 6. szám) ma 18 órától a kolozsvári Brassai Vonósnégyes koncertezik: Barabás Sándor, Balogh András (hegedűk), Botár András (mélyhegedű), Kostyák Előd (gordonka), a Kolozsvári Magyar Opera koncertmestere, illetve szólamvezetői. Műsoron: Dvořák és Csajkovszkij vonósnégyesművei. A jegy ára 10 lej.

Brassai szelleme kitapintható közelségbe kerül koncertjeiken: Kostyák Előd, a kvartett csellistája az egykor Brassai tulajdonában levő, 1835-be Budán Christian Neubauer által készített gordonkán játszik.

Képernyő

HAMLET. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház utóbbi öt évének egyik legsikeresebb előadását, a Bocsárdi László által színpadra állított Hamlet című produkciót a Román Televízió jóvoltából ma 17 órától a TVR Internațional csatornán, illetve 11-én 20 órától a TVR 3-as csatornán tekinthetik meg, nézhetik meg újra.

EMT. Az Erdélyi Magyar Televízió holnap 20 órától sugározza a Haller József neves marosvásárhelyi képzőművész munkássága előtt tisztelgő emlékkiállítás megnyitójáról készült összeállítását. A műsort szerdán 21.30-tól ismétli a televízió.

Színház

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi magyar mozgásszínház ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban a Lift című előadását játssza, rendező-koreográfus: Fehér Ferenc

BÁNYAVAKSÁG. Az sepsiszentgyörgyi Andrei Mure­șanu Színház székhelyén, a Művész Teremben ma 19 órától Székely Csaba Orb de mină (Bányavakság) című darabját mutatják be Catinca Drăgănescu rendezésében.

Bábszínház

A Sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház Tündérek tenyerén című babaszínházi előadását ma 11.30 és 13.30 órától játsszák. Az előadás célcsoportjába a 9 hónap és 3 év közötti babák és kisgyermekek, valamit szüleik, nagyszüleik tartoznak. A felnőtt- és a babajegy egy­aránt 7 lejbe kerül. Bejelentkezni a 0755 335 400-as telefonon lehet (Csüdöm Eszter). A helyek száma korlátozott (21 férőhely). Jegyet váltani az előadások előtt fél órával lehet a helyszínen.

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi mai programja: 11 órától Hihetetlen történet az óriás körtéről (dán animációs film, 80 perc, 2017) magyar szinkronnal; 11.15-től Lengemesék (magyar rajzfilm, 64 perc, 2017) román szinkronnal; 12.30-tól Ősember – Kicsi az ős, de hős! (angol–francia családi animációs film, 98 perc, 2018 ) román szinkronnal; 12.45-től Hihetetlen történet az óriás körtéről (dán animációs film, 80 perc, 2017) román szinkronnal; 14.15-től Lengemesék (magyar rajzfilm, 64 perc, 2017); 14.30-tól Éjszakai játék (amerikai vígjáték, 100 perc, 2018) román felirattal; 15.45-től A Viszkis (magyar akciófilm, 126 perc, 2017) román felirattal; 16.30-tól L’atelier (francia dráma, 113 perc, 2017) román felirattal; 18.15-től You Were Never Really Here (amerikai–angol–francia thriller, 85 perc, 2017) román felirattal; 18.45-től A víz érintése (amerikai dráma, 123 perc, 2017) román felirattal; 20 órától Vörös veréb (amerikai thriller, 142 perc, 2018) román felirattal; 21 órától Hurrikán meló (amerikai akcióthriller, 100 perc, 2018.) román felirattal. Vasárnap: 11 órától Lengemesék (magyar rajzfilm, 64 perc, 2017); 11.15-től Lengemesék (magyar rajzfilm, 64 perc, 2017) román szinkronnal; 12.30-tól Hihetetlen történet az óriás körtéről (dán animációs film, 80 perc, 2017) magyar szinkronnal; 12.45-től Hihetetlen történet az óriás körtéről (dán animációs film, 80 perc, 2017) román szinkronnal; 14 órától Ősember – Kicsi az ős, de hős! (angol–francia családi animációs film, 98 perc, 2018) román szinkronnal; 14.15-től A víz érintése (amerikai dráma, 123 perc, 2017) román felirattal; 16 órától Vörös veréb (amerikai thriller, 142 perc, 2018) román felirattal; 16.30-tól Hurrikán meló (amerikai akcióthriller, 100 perc, 2018) román felirattal; 18.30-tól L’atelier (francia dráma, 113 perc, 2017) román felirattal; 18.45-től A Viszkis (magyar akciófilm, 126 perc, 2017) román felirattal; 20.45-től Éjszakai játék (amerikai vígjáték, 100 perc, 2018) román felirattal; 21.15-től You Were Never Really Here (amerikai–angol–francia thriller, 85 perc, 2017) román felirattal.Pénztár és telefonos helyfoglalás 11 órától, telefon: 0787 526 102. Részletek a www.arta.cityplex.ro/hu honlapon.