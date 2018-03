Nőnapi Barbie babák

A Barbie babák régóta tartoznak a kislányok játékai közé, hatnak rájuk a megjelenésükkel. A héten kiadott két új Barbie-sorozat azonban olyan női példaképeket állít a gyerekek elé, akikre bátorságukért és teljesítményükért is felnézhetnek.

A Barbie-gyártó Mattel az új babák elkészítése előtt világszerte nyolcezer édesanyát kérdezett meg, és 86 százalékuk mondta, hogy aggódik azok miatt a példaképek miatt, amilyeneket lányaiknak mutatnak. „A lányok eddig is különböző szerepeket és karriereket tudtak eljátszani a Barbie-val, most örömmel fordítjuk a fényt a való életből vett példaképekre, hogy emlékeztessük őket, bármit elérhetnek” – idézte a CNN.com Lisa McKnight, a Mattel munkatársa közle­ményét.

Az új babák egyik csoportja inspiráló történelmi személyiségeket idéz fel, a másik sorozat pedig elismert kortárs nőket. Az Inspiráló nők elnevezésű sorozatban szerepel Frida Kahlo mexikói festőnő és Amelia Earhart is, az első női pilóta, aki átrepülte az Atlanti-óceánt. A hírességeket be is mutatják a babákhoz mellékelt információkban.

A kortárs hősöknek szentelt babák között van a Wonder Womant rendező Patty Jenkinst vagy az idei téli olimpián aranyérmet szerzett amerikai snowbordozó Chloe Kimet ábrázoló figura is, de híres divattervezők, újságírók, színésznők és üzletasszonyok is szerepelnek a kollekcióban.