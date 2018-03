Tudor Duică: Hogyan éltek a románok magyar uralom alatt? (Román szemmel)

A románok pl. a kiegyezés után, 1867–1914 között rendkívül jól megszervezték magukat, számos népi bankjuk, mezőgazdasági hitelszövetkezetük volt, amelyek hiteleket adtak a helyi román polgárságnak és parasztságnak.

Sokak számára paradoxonnak számító, de a korabeli statisztikákból és dokumentumokból kiderülő tény: a románok gazdasági-társadalmi szempontból „egyenlőbbek” voltak az erdélyi magyaroknál, több közép- és gazdag parasztjuk volt, különösen a dualista korszak vége felé, nagyszámú és virágzó polgárságot hoztak létre az erdélyi, bánsági, partiumi városok többségében.

A magyarok arisztokráciával, városi polgársággal rendelkeztek, és ők adták az állami tisztviselők abszolút többségét, de nagyon sok volt soraikban a szegény ember is.

A gazdaság összességében gyorsan nőtt, méghozzá a magyar királyság terü­letén gyorsabban, mint az osztrák császári területen, éppen a meglévő lemaradások felszámolása érdekében.

Olybá tűnt, hogy az emberek többségét nem a nacionalista, etnikai gondok foglalkoztatták igazán, hanem a túl nagy bürokrácia és a jogi centralizmus.

Egy másik aspektust is kihangsúlyoznék, amelyről sokan máig se tudnak: a magyar nyelv 1879-ig nem volt kötelező a románok, szászok számára, voltaképpen egyetlen másik etnikai közösség számára sem, holott az állam hivatalos nyelve volt. A hivatalos nyelvet a románok legfeljebb 20, a szászok nagyjából 40 százaléka beszélte. Persze, ha az analfabétákat nem számítjuk, akik nagyjából 65 százalékot tettek ki, akkor az arányok jelentősen megnőnek. De ha feljebb akartak jutni a korabeli társadalmi ranglétrán, kötelezően tudniuk kellett magyarul vagy németül, ami teljesen normális.

A falusi – közép- vagy felsőfokú – román iskolák többsége egyházi, görögkatolikus vagy ortodox volt. Nem államiak, hanem felekezetiek, mint a szászoknál. Erdélyben nagyjából minden ezer román lakosra jutott egy román tannyelvű (általában felekezeti) iskola, míg az Ókirályságban nagyjából 1400 lakosra jutott egy iskola.

Az oktatás – nyilvánvalóan – román nyelven folyt. 1879 után ezekben az iskolákban is kötelezővé tették a magyar nyelv oktatását (NEM a magyar tannyelvet).

A magyar nyelv oktatását nagyon nehéz volt kikényszeríteni, mert a román tanítók és papok többsége nem ismerte az állam nyelvét. Sőt, a tanítóképzőkben nem is kötelezték őket a magyar nyelv megtanulására, és ezt a nyelvet a hét román teológiai intézet egyikében sem tanították…

Politikai szempontból a helyzet bonyolultabb volt… Mivel a magyarok korlátozni akarták a kisebbségek bejutását a budapesti parlamentbe, Erdély esetében a cenzusos választás keretében növelték a cenzus mértékét…

Minthogy a gazdag rétegben a magyarok nagyobb arányt képviseltek, több képviselőt küldhettek a parlamentbe. De főleg 1890 után nőni kezdett a módos románok száma, így a szavazni képes románoké is.

Akadtak magyar pártokra szavazó románok és román pártokra szavazó magyarok is, ez tény. A szászoknak mindig sok parlamenti képviselőjük volt, mert ők képezték a leggazdagabb közösséget Erdélyben. A (fontosabb) tisztségekhez való hozzáférést a magyar nemzetnek tett hűségnyilatkozattól tették függővé. Egy híres példát is megemlítek, Temesvár 1900-as évekbeli (német) polgármestere, Josef Gemml (Geml Józsefről van szó – a szerk.) magáról azt mondta, hogy „német nemzetiségű magyar hazafi vagyok”. És amikor arról kérdezték, hogy miért nincsenek német nyelvű iskolák a Bánságban, ezt válaszolta: „Nos, senki sem kéri, hiszen a szülők megértették a magyar nyelv ismeretének jelentőségét.”

Tanulság: tekintve, hogy honnan indultak a jobbágyság 1849-es eltörlésekor, a magyar közigazgatás részéről érkezett – a román értelmiségi réteg által könnyen kivédhető – minden tényleges zaklatás dacára az erdélyi, bánsági, partiumi románok számára a szóban forgó időszak volt a modern történelem legjobb korszaka.

Sikerült létrehozniuk maguknak egy gazdag, kiterjedt földterületekkel rendelkező gazdákból álló osztályt, egy szászokkal és magyarokkal egyenlő, a román írásbeliséget illetően a regátiaknál jobban álló városi polgárságot és egy kiváló minőségű elitet.

